شوف عروض اكسترا الكبرى كاش وتقسيط على الأجهزة الكهربائية وشاشات التلفزيون

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عروض اكسترا الكبرى كاش وتقسيط على الأجهزة الكهربائية وشاشات التلفزيون، زادت عروض الأجهزة الكهربائية الخاصة باكسترا الكبرى في الأونة الأخيرة حيث أصبحت تتضمن عروض على الشاشات، أجهزة المايكرويف، المواقد، المروحة وأيضاً محضرات الطعام، يتوفر عرض خاص على باناسونيك تلفزيون 55 بوصة فائق الوضوح أندرويد بسعر 3899 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 187 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى. عروض اكسترا الكبرى على الشاشات والأجهزة تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على الشاشات : يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ال جي تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 8999 ريال بدلاً من 21999 ريال خصم 59%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 430 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض شهر يوليو شارب تلفزيون 50 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 1999 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 43%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 96 ريال لمدة 36 شهراً. عروض اكسترا حتى نهاية شهر يوليو تتضمن عروض اكسترا تخفيضات على أجهزة الميكرويف : يتوفر ضمن خصومات اكسترا الكبرى على أجهزة الميكرويف كلاس برو ميكرويف سعة 42 لتر 1100 وات بسعر 599 ريال بدلاً من 729 ريال خصم 18%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 29 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ال جي مايكرويف سولو سعة 42 لتر باللون الأسود بسعر 769 ريال بدلاً من 1049 ريال خصم 27%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 37 ريال لمدة 36 شهراً. عروض اكسترا على المراوح الكهربائية تتضمن عروض اكسترا تخفيضات على المراوح الكهربائية : يتوفر ضمن تخفيضات حتى نهاية شهر يوليو كلاس برو مصيدة حشرات خارجية بسعر 399 ريال بدلاً من 469 ريال خصم 15%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 20 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى كينوود مروحة ستاند قوة تبريد 55 وات بسعر 299 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 15 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر بلاك أند ديكر مروحة طاولة بحجم 16 بوصة 60 وات باللون الأسود بسعر 229 ريال بدلاً من 259 ريال خصم 12%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 11 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا تخفيضات على محضرات الطعام : يتوفر فيليبس محضر طعام 600 وات سرعتين بوعاء سعة 1.3 لتر باللون الأسود بسعر 299 ريال بدلاً من 390 ريال خصم 23%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 15 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى مولينكس محضر طعام دبل فورس بقوة 1000 وات سعة 3 لتر باللون الرمادي بسعر 779 ريال بدلاً من 949 ريال خصم 18%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 38 ريال لمدة 36 شهراً. حرق أسعار اكسترا الكبرى إستكمالاً لسلسلة تخفيضات اكسترا تتوفر عروض على مواقد الغاز : يتوفر دورا موقد غاز حجم 90*60 سم ستانلس إستيل بسعر 1649 ريال بدلاً من 2299 ريال خصم 28%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 79 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال.

يتوفر فريجو موقد غاز حجم 55*55 سم 4 عيون أمان كامل ستانلس ستيل بسعر 1299 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 13%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 63 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى. عمر شويل - جدة عروض اكسترا الكبرى كاش وتقسيط على الأجهزة الكهربائية وشاشات التلفزيون - ثقفني

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