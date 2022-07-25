شوف عروض العثيم مول تقدم أقوى عروض الصيف في يوليو التوفير

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عروض العثيم مول السعودية تقدم أقوى عروض الصيف على تشكيلة متنوعة من المنتجات التي لا غنى عنها في كل بيت، وخصوصاً منتجات السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، هذا بالإضافة إلى عروض قسم الأجهزة الكهربائية المنزلية من أجهزة المطبخ وأدوات المطبخ والمائدة، مع العلم أن جميع هذه العروض وأكثر متوفرة من خلال فروع العثيم مول المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، كما يمكنكم التعرف على عروض كافة الأقسام المتاحة لهذا الأسبوع من خلال زيارة رابط الموقع الرسمي للشركة على الأنترنت. أقوى عروض العثيم مول اليوم للسلع الغذائية عرض كرتونه دجاج دو مجمد بها 10 حبات بسعر 179.95 ريال سعودي بدلاً 207 ريال.

زيت نور دوار الشمس سعة 1.5 لتر بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً 28.95 ريال.

صابون تايد مركز أصلي وزن 7 كيلو جرام بسعر 49.95 ريال سعودي بدلاً 97.95 ريال.

كرتونه مياه نوفا بها 24 زجاجة سعة الزجاجة 0.55 لتر بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً 20.50 ريال.

وأقوى العروض على أرز أبو كاس مزة هندي بسمتي وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً 43.95 ريال. عسل بورام الغابة السوداء وزن العبوة 250 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً 24.75 ريال.

سكر هالي طبيعي ناعم وزن العبوة 10 كيلو جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً 34.50 ريال.

وعرض قوي على حليب هالي سائل وزن 170 مل فقط بسعر 2.25 ريال سعودي. خضار مشكلة داري وزن 400 جرام بسعر 4.25 ريال سعودي بدلاً 5.50 ريال.

ملوخية داري مجمدة وزن 400 جرام بسعر 3.50 ريال سعودي بدلاً 4.75 ريال.

لبنة داري تركية وزن 700 جرام بسعر 14.25 ريال سعودي بدلاً 19.95 ريال.

وأقوى العروض على مانجو الفونسو / رمان حب داري مجمد وزن واحد كيلو جرام بسعر 13.25 ريال سعودي. عروض السلع الأساسية المتنوعة عرض ترويجي على عبوتين زيت عافية ذرة سعة العبوة 1.50 لتر بسعر 42.95 ريال سعودي بدلاً 64.95 ريال.

زيت زيتون عافية أكسترا سعة 2 لتر بسعر 52.95 ريال سعودي بدلاً 76.95 ريال.

عرض خاص على ربطة زيت عافية دوار الشمس بها عبوتين سعة العبوة 1.5 لتر فقط بسعر 35.95 ريال سعودي. عنب أحمر كبير بسعر 8.95 ريال سعودي للكيلو.

أناناس كامل بسعر 6.95 ريال سعودي للحبة.

كيوي بسعر 9.50 ريال سعودي للكيلو. ومن ضمن عروض اكتساب على شيبس برنجلز جبن بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال.

شبيهة جبن نادك كاسات كريم وزن العبوة 500 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال.

وأحب العروض على شوكولاتة نوتيلا برطمان وزن 400 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 22.50 ريال. عمر شويل - جدة عروض العثيم مول تقدم أقوى عروض الصيف في يوليو التوفير - ثقفني

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