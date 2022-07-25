نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف هايبر بنده عروض الصيف وتخفيضات كبيرة على مئات المنتجات في المقال التالي

يقدم هايبر بنده عروض الصيف على مئات المنتجات المختلفة من سلع البقالة والتموين، حيث تعرض داخل فروع هايبر بنده منتجات شركة ساديا من الخضراوات والدواجن المجمدة، كما تعرض أنواع مختلفة من الخضراوات المجمدة والطازجة، والأغذية المعبأة من منتجات الألبان والأرز البسمتي والزيوت وغيرها، كذلك تجد في بنده أنواع متعددة من المخبوزات والحلويات، ودائماً ما توفر بنده العديد من العروض الترويجية على المنتجات المعروضة داخلها بأسعار تنافسية توفر للمتسوق الكثير من الأموال. هايبر بنده عروض اشتري كيسين من خبز برجر أبيض بالسمسم يومي يحتوي الكيس على 6 حبات، مقابل 5 ريالات بدلاً من 7.

احصل على عرض التوفير من هايبر بنده على فطيرة فوشية وزن 65 جرام خمس حبات + حبة مجاناً، بسعر 5 ريال بدلاً من 7.50 ريال.

فقط في فروع محددة كيكة الهيل وزن 560 جرام، سعر الحبة 20 ريال بدلاً من 29 ريال. مينيز تشيز كيك بطعم الفراولة في كل وقت وزن 320 جرام، سعر الحبة 25.95 ريال بدلاً من 37 ريال.

حبتان شابورة قراميش أصلية وزن 375 جرام، بسعر 10.95 ريال بدلاً من 18 ريال. عروض هايبر بنده الأسبوعية اشتري جبن حلوم كامل الدسم السوسن وزن الحبة 225 جرام، تعرض بسعر 10 ريال بدلاً من 14.95 ريال. جبنة قشقوان السنبلة وزن الحبة 350 جرام بسعر 25 ريال بدلاً من 31.50 ريال.

احصل على ثلاث حبات من جبنة شرائح ساندويتش برايد عشر حبات وزن 200 جرام، مقابل 20 ريال بدلاً من 28.5 ريال.

جبنة موزاريلا مبشورة السنبلة وزن الحبة نصف كيلو جرام، سعر الحبة 25 ريال بدلاً من 31.95 ريال.

اشتري حبة من جبنة ماسكاربوني زانيتي وزن الحبة ربع كيلو جرام. عروض بنده احصل على عرض صدور ساديا دجاج وزن 450 جرام مقابل 15 ريال للحبة بدلاً من 18.95 ريال سعودي.

اشتري دجاج مجمد ساديا وزن الحبة كيلو جرام مقابل 17.50 ريال بدلاً من 19.95 ريال سعودي.

بسعر 53.95 ريال بدلاً من 62.95 ريال احصل على فيليه ساديا/ مكعبات صدور دجاج وزن كيلو ونصف. ساديا فاصوليا خضراء مقطعة/ بازيلاء خضراء وزن 450 جرام/ ملوخية/ سبانخ مقطعة وزن 400 جرام، سعر الحبتين 10 ريال بدلاً من 19.90 ريال.

اشتري حبتان بامية زيرو السنبلة وزن 400 جرام مقابل 15 ريال فقط بدلاً من 25.90 ريال.

احصل على أربع حبات من خضراوات وليمة وزن 400 جرام، بسعر 15 ريال بدلاً من 27.80 ريال، يسري العرض على أصناف مختارة. عمر شويل - جدة هايبر بنده عروض الصيف وتخفيضات كبيرة على مئات المنتجات - ثقفني

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