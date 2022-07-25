شوف تخفيضات بنده اليوم احصل علي خصم 60% لمدة اسبوع اغتنم الفرصة وتسوق الآن

تخفيضات بنده اليوم، هايبر بنده يكون من ضمن الأسواق التي تعمل على تشغيل العديد من المراكز التي تختص بالتوزيعات الأساسية التي يكون العدد الخاص بها نحو أربعة يتم تواجدهم بالمملكة العربية السعودية مع توافر العديد من الشحنات التي وصل العدد الخاص بهم نحو ستمائة شاحنة، وكذلك يكون من خلال توصيل الكثير من المنتجات الغذائية والغير غذائية إلى المتاجر وعددهم سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي، وأيضًا يأتي للسوق الكثير من الزبائن كل سنة إلى أن وصل العدد الخاص بهم نحو 120 مليون عميل.

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تخفيضات بنده اليوم

يتواجد مقر شركة بنده الأساسي في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يكون من إحدى السلاسل المتخصصة في متاجر البيع التي تكون من خلال التجزئة الأساسية بالشرق الأوسط، وكذلك تعد من ضمن السلاسل المتخصصة في أكبر متاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية مع توافر العديد من المتاجر التي وصلت إلى حوالي مائتي متجر في الكثير من المدن التي تكون نحو أربعة وأربعين مدينة، وأيضًا الشركة لديها اثنان فرع يتم تخصصهم في المتاجر وهم، السوبر ماركت والهايبر ماركت.

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خصومات بنده الشهرية 450 جرام من انصاف صدور الدجاج بغير عظام أو جلد من النوع ساديا يكون بسعر 15 بدلًا من 18.95 ريال سعودي. عروض بنده الأسبوعية 500 مل من كريمة الطبخ من النوع نادك يكون سعرها 10 بدلًا من 16.50 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية 3 حبات من المكرونة نوعها قودي مقدار 250 جرام سعرها يكون 10 بدلًا من 17.85 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية البرجر البقري مقدار 672 جرام من النوع ساديا يكون بسعر 15 بدلًا من 24.50 ريال سعودي.

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تنزيلات بنده الشهرية برجر الدجاج من النوع ساديا مقدار 672 جرام سعرها يكون 15 بدلًا من 24.50 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية مناديل الوجه من النوع هلا مقدار 10 * 180 منديل يكون بسعر 20 بدلًا من 34.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية مناديل الوجه من النوع هومي مقدار 10 * 150 منديل يكون سعرها 20 بدلًا من 36.95 ريال سعودي.

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