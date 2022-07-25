نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت السعودية حول العالم في شهر يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم نقدم لكم عروض لولو هايبر ماركت السعودية حول العالم حيث نأخذكم في جولة حول العالم للإستمتاع بوصفات الطهي العالمية في تخفيضات خاصة على مكوناتها من مشروبات، وإضافات، وصلصات، وطعام طازج، والحلويات، والمأكولات الشهية، وغير ذلك من عروض تستمر حتى يوم 30 يوليو 2022 فانتهزوا الفرصة من خلال زيارة أي فرع من فروع لولو المنتشرة في المملكة العربية السعودية.

عروض حول العالم من لولو هايبر ماركت السعودية

تحت شعار عروض حول العالم قدمت لولو السعودية مجموعة قوية من الخصومات على العديد من المنتجات التي تصل إلى 1000 منتج تميز 25 دولة مختلفة حول العالم مثل أمريكا، وبريطانيا، وأسبانيا، وإيطاليا، وبيرو، ونيوزيلاندا، والبرازيل، ونكهات صحراوية من الإمارت، والبحرين، والكويت، ونكهات رائعة من مصر، والأردن، وجنوب أفريقيا، والهند، وسريلانكا، ونكهات أخرى من أسيا بالإضافة إلى نكهات من أستراليا.

تخفيضات لولو على نكهات الطعم الأمريكي

وبدأت تلك الجولة من التخفيضات حول العالم من الطعم الأمريكي بعروض قوية على منتجات مميزة مثل خل التفاح العضوي من براج 473 مل بسعر 20 ريال بدلاً من 27.95، ومشروب الزنجبيل من كندا دراي 355 مل بسعر 7.95 ريال بدلاً من 9.63، وكوفي ميت من نستلة خالي الدسم 453 جرام بسعر 26.95 ريال بدلاً من 32.95.

نكهات بريطانية مميزة في أحدث التخفيضات من لولو السعودية

من المنتجات المميزة للحياة اليومية في بريطانيا الشاي، والعسل، والقهوة، والشوكولاتة حيث يوجد تخفيضات على عسل نحل عضوي صافي من راوزي 340 جرام بسعر 29.50 ريال بدلاً من 36.50، وقهوة سريعة الذوبان منزوعة الكافين أصلية من نسكافيه 100 جرام بسعر 34.50 ريال بدلاً من 44.95.

أما بالنسبة لإطاليا فتشتهر بالمخبوزات حيث يوجد خصومات على بسكويت سافوياردي 200 جرام من فورنو بونومي بسعر 7.95 ريال بدلاً من9.95، وكيكة متنوعة من ميدي، بسعر 8.50 ريال بدلاً من 1.95، وكرينيرو متنوع من ماكرون بسعر14.95 ريال بدلاً من 18.50.

وتتميز لولو هايبرماركت السعودية بأنها قد حازت على ثقة المستهلك السعودي نظراً لما تقدمة من تخفيضات قوية بصورة دورية على منتجات مضمونة، وغير مجهولة المصدر، ومحفوظة بصورة إحترافية تحافظ على جودة تلك المنتجات.

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