نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض كارفور لفصل الصيف وتخفيضات الموسم على أسعار الشاشات وأجهزة المطبخ في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض كارفور لفصل الصيف وتخفيضات الموسم على أسعار الشاشات وأجهزة المطبخ، تراجعت في الأونة الأخيرة أسعار كارفور ماركت السعودية خاصة خلال الإسبوع الأخير من شهر يوليو وهي كالأتي : فرست ون موقد طبخ كهربائي بسعر 79 ريال بدلا من 99 ريال بتوفير بلغت قيمته 20%، بلاك اند دير قلاية هوائية سعة 4 لتر بسعر 259 ريال بدلا من 529 ريال بتوفير بلغت قيمته 51%، ماكينة تحضير القهوة نيكاي سعة 0.7 لتر باللون الاسود بسعر 199 ريال بدلا من 449 ريال بتوفير بلغت قيمته 45% ضمن تخفيضات هذا الأسبوع.
عروض كارفور على أسعار الشاشات والأجهزة
شهدت معارض كارفور ماركت السعودية تخفيضات مذهلة حيث تتضمن : ماي تشويس 1 عين بسعر 125 ريال بدلا من 159 ريال بتوفير بلغت قيمته 21%، اي تي سي غلاية سلكية سعة 1.7 لتر باللون الاسود بسعر 29 ريال بدلا من 49 ريال بتوفير بلغت قيمته 40%، فيليبس ماكينة صنع القهوة بسعر 139 ريال بدلا من 199 ريال بتوفير بلغت قيمته 30%، نيكاي غلاية كهربائية سعة 1.7 لتر 2200 واط بسعر 45 ريال بدلا من 49 ريال بتوفير بلغت قيمته 8%، فيليبس محضرة طعام حجم كبير 700 واط 16 وظيفة باللون الابيض بسعر 285 ريال بدلا من 499 ريال بتوفير بلغت قيمته 42%.
عروض أجهزة المطبخ كارفور ماركت
تضمنت عروض كارفور الجديدة تخفيضات على أجهزة المطبخ ومنها : خلاط فيليبس 30 بسعر 119 ريال بدلا من 179 ريال بتوفير بلغت قيمته 33%، مولنيكس ماكينة مطبخ محضر طعام 800 واط سعة 4.8 لتر باللون الابيض بسعر 349 ريال بدلا من 699 ريال بتوفير بلغت قيمته 50%، فيليبس عجانة من البلاستيك باللون الابيض بسعر 219 ريال بدلا من 259 ريال بتوفير بلغت قيمته 15%، نيكاي قلاية هوائية سعة 3 لتر بسعر 129 ريال بدلا من 149 ريال بخصم يصل إلى 13%.
عروض الأجهزة المنزلية كارفور السعودية
تتضمن عروض كارفور ماركت السعودية تخفيضات الأجهزة المنزلية ومنها : بلاك اند ديكر مكنسة كهربائية بدون كيس بسعر 335 ريال بدلا من 409 ريال بتوفير بلغت قيمته 18%، اتش بي ديسك جيت 2320 طابعة الكل في واحد بسعر 149 ريال بدلا من 179 ريال بتوفير بلغت قيمته 16%، نيكاي مكنسة كهربائية روبوتية بسعر 299 ريال بدلا من 369 ريال بتوفير بلغت قيمته 18%، كليكون مكيف صحراوي سعة 5 لتر بسعر حصري 299 ريال فقط.
عروض كارفور على الشاشات
واستمرار للتخفيضات المتوفرة على السلع هذه الأيام تتضمن عروض على الشاشات كارفور ماركت : شاشة جهاز سمارت تي في 40 بوصة ال اي دي مع تحكم يو اس بي بسعر 1067 ريال بدلا من 1856 ريال بتوفير بلغت قيمته 42%، جي تن تلفزيون 24 بوصة ال اي دي اتش دي ريدي بسعر 399 ريال بدلا من 450 ريال بتوفير بلغت قيمته 11%، شاشة تلفزيون اي تي سي 55 بوصة تدعم تقنية 4K الترا اتش دي بسعر 1649 ريال بدلا من 1949 ريال بتوفير بلغت قيمته 15% ضمن عروض كارفور ماركت السعودية.
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