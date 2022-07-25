الخلطة القنبلة لتنظيف الخشب وتلميعة زى عفش العروسة حتى لو عندك من 40 سنة بكل سهولة بدون تكاليف

الخلطة القنبلة لتنظيف الخشب وتلميعة ، كيفية تنظيف الخشب، فالتنظيف مهمة تكاد تكون يومية، بالرغم من سهولتها لدى شريحة عريضة من الناس إلا أنها قد تكون بالغة الصعوبة مع البقية، وهذا عائد لطبيعة الأوساخ المطلوب التخلص منها، وكذلك حالة الخشب بذاته، ومن خلال مقالنا سنقدم لك طرق متعددة لتنظيف الخشب بأمان كامل، ومع مكونات لا تقلل من العمر الافتراضي لها.

الخلطة القنبلة لتنظيف الخشب وتلميعة

سواء كنت تريدين تنظيف الخشب المجرد كالدولاب أو النيش أو الخشب المزين في الأثاث والممزوج بالقماش، ففي الحالتين تحتاجين لعدم تبليل الخشب، ويمكنك اعتماد الطريقة التالية:

استخدمي فوطة قطن وبلليها بالكحول والصابون وابدأي التمرير على الخشب بخفة للتخلص من اي أتربة أو بقع.

يمكنك اختبار الكحول على الخشب أولا كي لا تخسري ألوانه.

لا تمسحي قطع كبيرة مرة واحدة، ويستحسن تجزئتها لتجففي أسرع ولا يبقى الخشب مبتلًا.

يمكنك زيادة الصابون حال كانت هناك بقع أو انسكابات كبيرة، فافركيها بخفة، وجففي سريعًا.

لا تغلقي الغرفة بعد أو أثناء التنظيف، فالخشب بحالة ماسة للتهوية في هذه الأثناء.

تنظيف الخشب غير المطلي

إن كان الخشب لديك ليس مطليًا فبإمكانك تطبيق تلك الوصفة معه، مع التأكيد على أن هذه الطريقة ليست مسموحة عندما يكون الخشب ملونًا.

اتخذي إجراءات الحماية من مشمعات للأرضية وقفازات للأيدي للحماية، وذلك مع التهوية الجيدة أو الانتقال لمكان مفتوح كي لا يتأثر المنزل بالروائح النفاذة.

نظفي بقايا التراب من القطعة المطلوب تنظيفها، مع الاهتمام بالأركان واستخدام فرشاة أسنان لها.

في كوب كبير ضعي زيت الكتان مع زيت التربنتين مع الخل، وامزجيهم.

خذي قماشة ماصة، واغمسيها بالمزيج، ونظفي بها للأخشاب بعناية.

لا تجعلي الخشب يتشبع بالمزيج، وافركي البقع سريعًا وجففي بقماش نظيف فورًا.

أي تطريز أو حفر بالخشب يتم تنظيفه بالفرشاة وليس بالقماش، ويمنع الفرك بتاتًا.

جففي نهاية بقماش نظيف، وتترك الأخشاب للجفاف، مع التخلص النهائي من القماش الذي تم تنظيفه به، وكذلك الفرشاة.

تلميع الخشب بمكونات طبيعية

بضعة عناصر طبيعية يمكنك مزجها، ومن ثم تنظيف الخشب بها مما يحافظ على بهاؤه ورونقه.