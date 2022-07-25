نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022 اخر موعد للسداد وطرق الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022 بالاسم والرقم يزداد كثيرًا ويصبح أكثر ما يبحث عنه جميع المواطنين مع اقتراب وقت صدور الفاتورة المستحقة، والتي يحرص الجميع على سداده لتجنب انقطاع الخدمة، وبالطبع الحرمان من الاستمتاع بخدمة الانترنت لأنه موصولًا بالهاتف الأرضي، وحرصًا منا على توفير كل ما تحتاجون له سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم بكل سهولة، وما طرق السداد المتاحة؟

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022

مبدئيًا يجب العلم أنه يوجد طرق مختلفة يمكن من خلالها الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي التي وفرتها شركة المصرية للاتصالات، والتي تتمثل في الدخول على موقع الشركة أو من خلال التطبيق الرسمي، والتي تتمثل في الآتي

زيارة الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات

ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم، كلمة المرور.

إضافة كل البيانات الخاصة بالعميل.

ثم إضافة رقم القومي، الاسم، المحافظة لتحديد كود الرقم.

بعدها يجب إدخال الرقم الأرضي وكود المحافظة.

الضغط على زر الاستعلام.

الانتظار حتى يتم تحميل البيانات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بدون تسجيل الدخول

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بدون اجراء عملية تسجيل الدخول، وطلب إضافة الاسم والبيانات الخاصة بالعميل، عن طريق الدخول على موقع المصرية للاتصالات الرسمي ثم إتباع هذه الخطوات:-

إضافة كود المحافظة.

إدخال رقم الهاتف.

ثم الضغط على أظهر الفواتير.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من تطبيق وي

يقدم تطبيق وي الكثير من الخدمات التي يمكن للعملاء القيام بها، والتي من بينها خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة، بدون الحاجة لزيارة موقع الشركة:-

تطبيق وي متاح على متجر بلاي وأبل ستور.

ثم تسجيل حساب بالتطبيق حتى يستطيع المستخدم الاستمتاع بجميع الخدمات التي يوفرها.

بعد تسجيل البريد الالكتروني وكلمة المرور.

سيتم فتح الصفحة الرئيسية للتطبيق والتي سيتم فيها إيضاح الاستهلاك لوحدات الدقائق، والوحدات الهاتف الأرضي.

بعدها يتم الضغط على فواتير التليفون الأرضي حتى يتم ظهور مبلغ الفاتورة المستحقة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من رقم 111

يعتبر رقم 111 أول ما قدمته الشركة المصرية للاتصالات لعملائها، والذي يمكن من خلاله الاستعلام عن أي خدمة يريدونها بكل سهولة، حتى قبل طرح التطبيق والطرق الأخرى للاستعلام:-