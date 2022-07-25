نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بخصم يصل ٤٠٪ عروض لولو على الجوالات حتى نفاذ الكميات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بخصم يصل ٤٠٪ أقوى عروض لولو على الجوالات ٢٠٢٠/٢٠٢٢ Lulu big offers المميزة من سامسونج وغيرها حتى نفاذ الكميات من يوم ٢٥ يوليو، حيث تعد تخفيضات لولو السعودية بجميع فروع لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية من أقوى التخفيضات التي يسأل عنها جميع ساكني المملكة العربية السعودية، وسوف نوضحها لحضراتكم بالتفصيل من خلال هذه المقالة…

عروض لولو هايبر ماركت على الجوالات في السعودية

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الخاصة على أسعار: هاتف Tecno تكنو كانون ١٧ برو بسعة ٢٥٦ جيجابايت، وخصم آخر منهم على سعر هاتف تكنو سيارك ٨ بسعة ٦٤ جيجابايت وخصم ٦٠٠ ريال سعودي، وتخفيض آخر على سعر هاتف نوكيا سي ٢١ بلس بسعة ٦٤ جيجابايت، وخصم آخر على سعر هاتف لينوفو كي ١٤ بلس بسعة ٦٤ جيجابايت، وخصم آخر على هاتف موتوريلا ايدج ٣٠ من الجيل الخامس بسعة ٢٥٦ جيجابايت، وخصومات أخرى على أسعار هواتف موتوريلا مونو ٥٢ بسعة ١٢٨ جيجابايت.

عروض لولو السعودية حتى نفاذ الكمية

نستكمل مع حضراتكم أقوى خصومات لولو ماركت بالمملكة العربية السعودية، والتي تضم: خصم خاص على سعر هاتف موتوريلا مونو جي ٣١ بسعة تخزين عالية، وعروض أخرى على أسعار هواتف لينوفو المختلفة بسعة تخزين عالية، وسرعة تشغيل مميزة، كما بالفروع عروض أخرى على أسعار هاتف سامسونج جالكسي أي ٣٣ من الجيل الخامس بسعة تخزين ١٢٨ جيجابايت، وعرض على هاتف سامسونج جالكسي A53 بسعة ١٢٨ جيجابايت من الجيل الخامس، وتنزيلات أخرى منهم على سعر هاتف سامسونج جالكسي A73 بسعة تخزين مميزة، وسرعة رامات عالية.

تنزيلات حصرية لفترة محدودة بفروع لولو اليوم

توفر مجموعة لولو السعودية أيضاً بالإضافة للعروض السابقة عروض خاصة على أسعار: هاتف سامسونج جالكسي اس ٢١ اف اي من الجيل الخامس، وخصم آخر على سعر هاتف سامسونج جالكسي أي ٥٢ اس بسعة ١٢٨ جيجابايت من الجيل الخامس بتوفير ٧٠٠ ريال سعودي، وغيرهم الكثير من الجوالات الحديثة الأخرى بأفضل الأسعار حتى نفاذ الكميات.