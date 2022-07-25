فرصة ثمينة للفوز بجائزة مسابقة الحلم 150.000 دولار بضغطة واحدة my dream

حددت مسابقة الحلم رسميًا موعد السحب الجديد المقبل على جائزة الـ 150 ألف دولار أمريكي المنتظرة، والتي سيتم السحب عليها في شهر أغسطس المقبل، وتحديدًا يوم 25 وفق جدول المسابقة عبر صفحتها الرسمية، في الوقت الذي تواصل فيه إجراء عدد من السحوبات الأساسية الأخرى الصغيرة بشكل مستمر، شريطة استيفاء المتسابق لجميع الشروط والبنود الأساسية المطلوبة، ومنها تسجيل الاشتراك عبر إحدى الطرق الأساسية، وتفعيله من خلال الإجابة الصحيحة على الأسئلة التي ترد المتسابق عبر رقم جواله.

كيفة إعلام الفائز بالجائزة

في وفي حالة فوز المشترك بالجائزة من خلال السحب العشوائي نظام القرعة العشوائية على الهواء مباشرةً، سيتلقى الفائز اتصالاً هاتفيًا من المنظم بعد أيام قليلة من الإعلان المباشر عن الفائزين بالجوائز، وعقب السحب من قبل الإعلامي مصطفى الأغا مسؤولي المسابقة، وذلك لطلب الوثائق الرسمية اللازمة والتي تثبت هوية الفائز، حتى يتسنى لهم في أسرع وقت من تسليمه الجائزة.

كيفية معرفة عدد الفرص وعدد الأسئلة

جدير بالذكر أنه لا يوجد عدد معين لأسئلة مسابقة الحلم التي تصلك عبر رقم جوالك فور الاشتراك من خلال إحدى الطرق الأساسية المعروفة، ولكن يمكنك الإستمرار بالإجابة علي الأسئله بشكل صحيح لتزيد من فرصك للربح في سحوبات الحلم، مع الأخذ في الاعتبار بضرورة الإجابة على سؤال واحد على الأقل بشكل صحيح لتفعيل إشتراكك، في الوقت الذي يُمكنك فيه معرفة عدد الفرص عن طريق إرسال رسالة نصيه تحتوي علي كلمة score للرقم المخصص لبلدك.

أخر موعد للاشتراك

أما عن أخر موعد للاشتراك في المسابقة، فهة تاريخ نهاية العام وغلب باب الحجز في 31 ديسمبر المقبل، على أن يتم الفتح لاحقًا في بداية العام الجديد فور الكشف وتدشين النسخة الجديدة رسميًا، كما تبلغ جوائز المسابقة 3.5 مليون دولار أمريكي، موزعة على عدة سحوبات مختلفة بقيم متفاوتة، وكان أخر سحب في الشهر الماضي على جائزة بقيمة 100 ألف دولار بجانب كيلو جرام ذهب لنفس الفائز.