شوف عروض بنده السعودية بأسعار موفرة لفترة محدودة hyper panda

أسعار مخفضة ومنتجات موفرة في انتظاركم في كافة فروع هايبر بنده hyper panda للتمتع بأقوى عروض بنده السعودية لفترة محدودة، وتستمر عروض المنتجات بأسعار 10 و15 وأيضًا 20 ريال، على عدد كبير من المنتجات وخاصةً الأغذية، لذا اغتنموا الفرصة قبل انتهاء العروض يوم 26 يوليو 2022، وتمتعوا بشراء المنتجات بتوفير أكبر فقط في هايبر بنده بالمملكة.

عروض بنده السعودية بأسعار موفرة لفترة محدودة

الأجبان بأعلى جودة في مجلة عروض بنده الأسبوعية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أطعمة الفطور وكافة السلع الغذائية، فبامكانك تحضير فطور شهي ومتنوع يوميًا نظرًا إلى كثرة الخيارات التي توفرها لك بندة من أجبان بأنواعها والتي يمكن تناولها بمفردها أو وضعها مع أطعمة لذيذة مثل صدور التركي المدخن لينتج لك في النهاية ألذ ساندوتش على الإطلاق وخاصة مع إضافة الاجبان التي تذوب وتضيف مذاق كريمي مثل الجبن الموزايلا والشيدر.

3 عبوات جبن مثلثات المراعي بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 22.50 ريال سعودي.

2 عبوة لبنة كاملة الدسم بسعر 30 ريال سعودي بدلًا من 44 ريال سعودي.

1 كجم صدور تركي مدخن قليل الدهن بسعر 55 ريال سعودي بدلًا من 79.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده اليوم

تضيف التوابل والبهارات إلى المأكولات المختلفة نكهات لذيذة، لذا فإنها متاحة في العروض الأسبوعية في هايبر بندة بشكل أساسي، ومنها بهارات تعد مكون أساسي في تحضير عدد كبير من المأكولات، مثل البهارات السبعة التي منها يتم إعداد تتبيلة اللحوم والدجاج، كما تستخدم في تحضير الكبسة لتنتج لنا في النهاية بمذاقها المذهل الذي لا يقاوم، ويوجد الليمون المجفف التي يستخدم أيضًا في الكبسة السعودي، ويتوافر أيضًا بهارات مشكلة والخردل.

عبوتين من البهارات السبعة، بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 35 ريال سعودي.

صلصة الباربيكيو بالعسل بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 13.25 ريال سعودي.

3 زجاجات من الخل الأبيض بسعر 5.95 ريال سعودي بدلًا من 8.85 ريال سعودي.

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المجمدات بسعر أوفر الأن عند شراؤها من هايبر بندة، بحيث تتوافر اللحوم المجمدة وأكلات مفضلة لدى الكثيرون مثل البرجر وستربس الدجاج والناجتس، وتكون متبلة وجاهزة للطهي لذا فهى حل عملي وسريع لديكم، مع صحن من المكرونة أو مع شرائح الجبن والخبز.

برجر الدجاج 24 قطعة، بسعر 25 ريال سعودي بدلًا من 42.95 ريال سعودي.

كرات اللحم البقري 450 جرام، بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 15.50 ريال سعودي.

حبوب الشوفان بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 24.95 ريال سعودي.

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