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ماكينات الحلاقة تستخدمها عدة مرات ثم ينتهي بها المطاف الى النفايات ولكن لا تعلم ان يمكن اعادة تدوير ماكينات الحلاقة واستغلالها في عمل اشياء تسهل حياتنا في المنزل وتعطى مظهر جديد للمكان، في هذا المقال نعرض لكم افكار لاستغلال ماكينة الحلاقة بدل من التخلص منها. منظم لإكسسوارات الفتيات: الادوات المستخدمة: أربع ماكينات حلاقة نزيل منها الراس. رول كرتون الخاص بمناديل المطبخ. مسدس شمع. لون ذهبي رش. غطاء برطمان. طريقة عمل المنظم: نحضر رول الكرتون ونضع في اسفله الشمع ونقوم بلزقة على الغطاء ونثبت الرول في منتصف الغطاء.

نغلق فتحة الرول من الاعلى نضع شمع ونلصق به قطعه من الكرتون ونقص أي زيادات من قطعة الكرتون.

نقوم بعمل فتحه في الرول عن طريق سكين ثم نضع بداخلها شمع ونحضر ماكينة حلاقة ونضع في اعلاها من عند الراس شمع ايضا ونقوم بلصقها في هذه الفتحة، ونكرر ثلاث فتحات بنفس الطريقة ونثبتهم جيدا في الرول.

نلصق في أسفل الغطاء أي شريط متوفر لديك ليعطى شكل واعلى الرول يمكن لصق وردة صناعية لتعطى مظهر انيق وعلى الرول نفسه يمكن تزينه كما تحبين.

ثم نقوم برشها كلها باللون الذهبي الرش حتى تغطى بأكملها بهذا اللون ونتركه حتى يجف ثم نعلق الإكسسوارات الخاصة بنا. طريقة عمل زهرية بماكينة الحلاقة: الادوات المستخدمة: علبة تونة فارغة. أربع ماكينات حلاقه منزوعة الراس. مسدس شمع. شريط لولى (خرز ابيض). لون ذهبي رش. طريقة الاستخدام: عند قاعدة علبة التونة نضع عليها كمية كبيرة من الشمع اللاصق ثم نقوم بتثبيت مكن الحلاقة من أسفل الماكينة بحيث تصبح راس الماكينة لأعلى ونستمر في تثبيتهم بأيدينا حتى يجف الشمع ونضمن تثبيتهم.

بعد ذلك نقوم بوضع علبة التونة لأعلى بحيث انها تقف على مكن الحلاقة ومن اعلى العلبة نضع شمع ونلصق شريط الخرز الابيض عليها ومن أسفل علبة التونة نضع شمع وشريط الخرز.

عند أرجل مكن الحلاقة ايضا نلصق على كل ماكينة شريط لولى ثم نقوم برشهم باللون الذهبي او أي من الالوان التي تفضليها ثم نضع من الاعلى ورد صناعي لتصبح زهرية رائعة. عمر شويل - جدة "كنز في بيتك" عندك مكن حلاقة قديم اوعى ترميه تعالى اقولك تستخدميه في ايه - ثقفني

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