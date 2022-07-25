شوف عروض هايبر بنده حتى 26 يوليو

هايبر بنده ، يعد هايبر بنده من أهم المتاجر بالمملكة السعودية وأشهرها على الإطلاق إذ انه يقدم أفضل السلع والمنتجات الغذائية التي يحتاج إليها كل منزل، ونجد أن كل ما يتواجد بهايبر بنده من سلع يخضع إلى العروض والخصومات الأسبوعية التي يوفرها للعملاء، حيث أن اللحوم والدواجن، منتجات الألبان وأيضا المكسرات والتوابل تتواجد بأفضل جودة وأرخص سعر إلى جانب المعاملة المتميزة من العاملين بالمكان والذين يساعدون العميل للوصول إلى طلبه في أسرع وقت.

عروض هايبر بنده على اللحوم والدواجن

هايبر بنده ، يهتم هايبر بنده بتوفير أفضل أنواع اللحوم والدواجن والتي يفضلها العملاء في حين أن الأسعار تكون مثالية جدا إذ يوفر بنده عروض مميزة، ولا شك في أن تلك السلع تمد الجسم بعناصر غذائية هامة مثل البروتين وبهذا نجدها تتواجد في جميع منازل المملكة العربية السعودية، يوفر الهايبر مكعبات لحم بقري برازيلي بسعر 26.95 ريال، مفروم بقري برازيلي بسعر 24.95 ريال للكيلو، كتف خروف روماني نصف كيلو بسعر 30 ريال، كتف عجل بدون عظم بسعر 49.95 ريال، ونجد أسعار الدجاج الكيلو التنمية بسعر 17.95 ريال بينما دجاج التنمية ثلاث دجاجات الواحدة وزن 700 جرام بسعر 39.50 ريال سعودي وجميع المنتجات تمتاز بالجودة والمذاق الشهي.

عروض هايبر بنده على منتجات الألبان

يهتم الجميع بشراء منتجات الألبان ذات الجودة العالية إذ أنها مصدر هام للبروتين والطاقة ولهذا ينتظر العملاء عروض وخصومات هايبر بنده الأسبوعية على منتجات الألبان لشراء كل ما لذ وطاب، ونجد هايبر بنده يقوم بتوفير مختلف أنواع الجبن بأفضل الأسعار حيث يوجد لبنة تركية السنبلة بسعر 10 ريال، جبنة موزاريلا البقرات الثلاث بسعر 15 ريال، جبنة شيدر ابيض نصف كيلو بسعر 30 ريال وهناك عروض على الزبادي وتتوفر بسعر 10 ريال ثلاث قطع يوناني نادك.

عروض هايبر بنده على المكسرات والتوابل

نجد مختلف أنواع المكسرات في هايبر بنده وبأرخص الأسعار حيث يوجد فستق محمص 250 جرام بسعر 20 ريال، مكسرات مشكلة مالحة 20 ريال، قهوة تركية 10 ريال، ويوجد جوز أمريكي بسعر 15 ريال لوزن 250 جرام، وتعد المكسرات من السلع التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية لهذا يفضل الجمع شرائها من هايبر بنده للحصول على العروض المميزة.