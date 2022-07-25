شوف أقوى عروض الأصناف الطازجة من أسواق Panda و Hyper Panda على البقالة

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أقوى عروض الأصناف الطازجة من أسواق Panda و Hyper Panda على السلع التمونيةء حيث تقدم عروض مغرية لمنتصف الأسبوع على أصناف متنوعة من اللحوم والأسماك والدجاج المجمد، كما يتوافر بالمجلة أصناف عديدة من المعجنات والحلويات، ولعشاق شراء الخضروات والفاكهة الطازجة تقدم لكم تشكيلة متنوعة ورائعة، يبدأ العرض أيام الأحد، الاثنين، الثلاثاء أبتداء من يوم 24 حتى يوم 26 يوليو 2022 أو حتى نفاد الكمية. أقوى عروض الأصناف الطازجة من أسواق Panda و Hyper Panda على البقالة كفتة / برجر بقري برازيلي، سعر الكيلو 22.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال.

قطع خروف نعيمي بالعظم، سعر الكيلو 69.95 ريال بدلاً من 93.95 ريال.

روبيان مزارع سعر الكيلو 39.95 ريال بدلاً من 56.95 ريال.

دجاج طازج التنمية وزن الحبة 900جرام، بسعر 15.95 ريال بدلاً من 18.75 ريال. عروض متنوعة من الأصناف الطازجة من أسواق Panda 4 كيلو موز فلبيني / إكوادورى / كوستاريكا، بسعر 10.00 ريال بدلاً من 19.80 ريال.

خليط زبدة غير مملحة إماراتي، سعر الكيلو 10.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

ميني كرواسون فرنسي جبنة، 10 حبات × 35 جرام بسعر 11.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

4 حبات ساندوتش جبنة الكريمة لوزين، وزن الحبة 105 جرام بسعر 7.50 ريال بدلاً من 10.00 ريال. أقوي عروض Pand لمدة ثلاث أيام روبيان مطبوخ، سعر الكيلو 24.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال.

دجاج مفروم اليوم، وزن الحبة 400 جرام، بسعر 11.95 ريال بدلاً من 16.75 ريال.

5 علب عنب أبيض محلي / مصري، بسعر 10.00 ريال بدلاً من 27.50 ريال.

جبنة قشقوان سولي، بوزن 250 جرام بسعر 8.95 ريال بدلاً من 13.75 ريال.

4 حبات متنوعة فطيرة لوزين تصبيره، وزن القطعة 94 جرام بسعر 7.50 ريال بدلاً من 10.00 ريال.

5 حبات كرواسون فرنسي طازج، وزن الحبة 90 جرام، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال. قسم اللحوم من أسواق panda مستمر لمدة ثلاث أيام مكعب بقري برازيلي قليل الشحم، سعر الكيلو 27.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال.

فخد خروف نعيمي، سعر الكيلو 69.95 ريال بدلاً من 95.95 ريال.

خروف روماني بالعظم، سعر الكيلو 49.95 ريال بدلاً من 69.95 ريال.

كتف خروف نعيمي، سعر الكيلو 69.95 ريال بدلاً من 94.95 ريال. عروض البقالة والسلع التمونية من أسواق panda مفروم بقري برازيلي قليل الشحم، سعر الكيلو 24.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال.

4 حبات طماطم مقشرة الطائي، وزن الحبة 400 جرام بسعر 10.00 ريال بدلاً من 14.00 ريال.

صلصة الصويا ماجي وزن 300 جرام، بسعر 6.95 ريال بدلاً من 8.50 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض الأصناف الطازجة من أسواق Panda و Hyper Panda على البقالة - ثقفني

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