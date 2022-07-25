نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 25 يوليو 2022 مهرجان الطازج وتخفيضات استثنائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 25 يوليو 2022 لمدة يوم واحد فقط، حيث يمكنك في خلال الساعات القادمة الحصول على صفقات رائعة على مشترياتك تصل إلى تخفيض نصف السعر، فيما يعرف باسم عروض مهرجان الطازج الأسبوعي والذي ينتظره كل عملاء العثيم الدائمين لشراء منتجات أكثر بسعر أقل، مع نفس الجودة المتبعة والمتعارف عليها في العثيم، تأسست أسواق العثيم منذ عام 1980، وهي شركة مساهمة سعودية منذ تأسيسها وكانت واحدة من كبرى متاجر الهايبر ماركت، واستطاعت ان تدخل إلى كل بيت داخل المملكة بما تقدمه من عروض رائعة، تابع معي أحدث عروض وتخفيضات العثيم اليوم بصفحة واحدة.

عروض العثيم الاثنين 25 يوليو 2022 مهرجان الطازج الأسبوعي

يتجدد عرض الطازج الأسبوعي في يوم الاثنين من كل أسبوع ولمدة يوم واحد فقط، وتكون على منتجات مختارة من أساسيات المنزل، مثل اللحوم والدجاج والخضروات والفاكهة، تصل نسبة التخفيضات على تلك السلع إلى 50 في المائة أو قد يزيد في بعض الأحيان، عروض اليوم استثنائية تشتمل على الكثير من المنتجات، بإمكانك شراء الكثير بمقابل سعر أقل مع الحفاظ على نفس الجودة.

دجاج التنمية المبردة من أفضل أنواع الدجاج، يمكنك تجربة طريقة عمل دجاج فريدة باستخدام دجاج التنمية المبرد وتتبيلها للحصول على طعم أفضل من المطاعم، الدجاجة الكاملة أو صدور الدجاج بإمكانك تجربة طرق متنوعة لعمل أطباق شهية لأسرتك، لحوم عجالي باكستاني بالعظم من أفضل وأجود أنواع اللحوم المستوردة، لأنها تتغذى على المراعي الطبيعية، كذلك الكثير من منتجات العطارة مثل الهيل والفلفل الأسود الحب والفشار.

العروض الأساسية في هذا اليوم تكون على الخضروات والفواكه، كلمنتينا أو عنب أحمر أو أسود أو بصل أحمر بنصف السعر، كذلك القرع الأمريكي والشمندر، تخفيضات أخرى بسعر التكلفة على بعض الخضروات الأخرى مثل الرطب السكري والمانجو المصري، والجيب فروت والتفاح الأصفر، إلى جانب الطماطم والجزر والفلفل الأخضر الحار والملفوف الأبيض والليمون الفيتنامي.

آخر عروض وتخفيضات العثيم اليوم نصف السعر

في الصور التالية نوضح لكم أحدث عروض العثيم اليوم :