نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل المطاعم العربية في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا في المقال التالي
عمر شويل - جدة أفضل المطاعم العربية في مدينة لوس أنجلوس ، تعتبر المدينة من أكبر المدن في ولاية كاليفورنيا وهي ثاني المدن في الولايات المتحدة الأمريكية كثافة في عدد السكان والمركز الأول مدينة نيويورك، وتشتهر المدينة بأهم المراكز العلمية والاقتصاد والثقافة في الولايات المتحدة وتضم الكثير من الجاليات العربية لذلك يهتم العرب المقيمين في أمريكا بالأخص في مدينة لوس أنجلوس بأفضل المطاعم العربية في المدينة والتي تقدم طعامًا حلال.
أفضل المطاعم العربية في مدينة لوس أنجلوس
لوس أنجلوس Los Angeles موقعها الجغرافي في غرب الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا وكما ذكرنا هي أكبر مدن كثافة ومساحة في الولايات وتضم الكثير من المطاعم العربية والتي تقدم طعامًا حلال للمسلمين لأن يوجد أطعمه يتداخل بها لحم الخنزير وهو محرم لدى المسلمين من ربنا سبحانه وتعالى لذلك سنوفر لكم أسماء المطاعم بالمواقع الجغرافية لهم.
Open Sesame مطعم افتح يا سمسم
علي كوبيسي هو منشأ مطعم open Sesame، بداية عمله في مصنع بهارات خاص بجاره في السكن وكان يشتغل في الصيف وبدأ عشقه للبهارات، ليتحول العشق إلى إنشاء مطعم يقدم الأكل الحلال بالوصفات اللبنانية، يتم تقديم المطعم لزواره الأطباق الشهية مثل طبق الدجاج، وطبق لحم الضأن، وطبق الحمص الحار، طبق البطاطا الثوم.
- مواعيد فتح المطعم :
- الإثنين إلى الجمعة: من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 10 مساءً.
- السبت والأحد: من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 10:30 مساءً.
- عنوان المطعم: 7458 Beverly Blvd Los Angeles, CA 90036.
- رقم الهاتف: (323) 525-1698.
Carousel Restaurant Hollywood أفضل المطاعم العربية في مدينة لوس أنجلوس
مطعم Carousel من أشهر المطاعم العربية في أمريكا، يقوم بتقديم الوجبات اللبنانية أيضًا وله العديد من الأطباق المختص بها بشكل ممتاز أطباق الكباب، والشيش طاووق، الفلافل، والشاورما، وكما أن المطعم على الطراز الشرقي مع أسعاره المعقولة والتي تكون مناسبة للجميع.
- عنوان المطعم: 5112 Hollywood Blvd, لوس أنجلوس, CA 90027-6126
- رقم الهاتف: +1 323-660-8060
مطعم Spice Affair Century City
المطعم مشهور في المدينة لأنه يقدم أشهى الأكلات الهندية الحلال للمسلمين جميعاً ويمتاز في تقديم الأكل الهندي بالتوابل الهندية المشهورة وسنوضح لكم مواعيد عمل المطعم وعنوانه كالآتي:
- من الساعة 11:00 صباحًا حتى الساعة 9:00 مساءًا طوال أيام الأسبوع
- وقت الغذاء: 11 صباحًا – 2:30 ظهرًا
- وقت العشاء: 5 مساءً – 9 مساءً
- عنوان المطعم: 10250 Santa Monica Blvd Ste FC-10 Los Angeles, CA 90067.
- رقم الهاتف:(310) 400-6800.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل المطاعم العربية في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.