نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل المطاعم العربية في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل المطاعم العربية في مدينة لوس أنجلوس ، تعتبر المدينة من أكبر المدن في ولاية كاليفورنيا وهي ثاني المدن في الولايات المتحدة الأمريكية كثافة في عدد السكان والمركز الأول مدينة نيويورك، وتشتهر المدينة بأهم المراكز العلمية والاقتصاد والثقافة في الولايات المتحدة وتضم الكثير من الجاليات العربية لذلك يهتم العرب المقيمين في أمريكا بالأخص في مدينة لوس أنجلوس بأفضل المطاعم العربية في المدينة والتي تقدم طعامًا حلال.

أفضل المطاعم العربية في مدينة لوس أنجلوس

لوس أنجلوس Los Angeles موقعها الجغرافي في غرب الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا وكما ذكرنا هي أكبر مدن كثافة ومساحة في الولايات وتضم الكثير من المطاعم العربية والتي تقدم طعامًا حلال للمسلمين لأن يوجد أطعمه يتداخل بها لحم الخنزير وهو محرم لدى المسلمين من ربنا سبحانه وتعالى لذلك سنوفر لكم أسماء المطاعم بالمواقع الجغرافية لهم.

Open Sesame مطعم افتح يا سمسم

علي كوبيسي هو منشأ مطعم open Sesame، بداية عمله في مصنع بهارات خاص بجاره في السكن وكان يشتغل في الصيف وبدأ عشقه للبهارات، ليتحول العشق إلى إنشاء مطعم يقدم الأكل الحلال بالوصفات اللبنانية، يتم تقديم المطعم لزواره الأطباق الشهية مثل طبق الدجاج، وطبق لحم الضأن، وطبق الحمص الحار، طبق البطاطا الثوم.

مواعيد فتح المطعم : الإثنين إلى الجمعة: من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 10 مساءً. السبت والأحد: من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 10:30 مساءً. عنوان المطعم: 7458 Beverly Blvd Los Angeles, CA 90036. رقم الهاتف: (323) 525-1698.

Carousel Restaurant Hollywood أفضل المطاعم العربية في مدينة لوس أنجلوس

مطعم Carousel من أشهر المطاعم العربية في أمريكا، يقوم بتقديم الوجبات اللبنانية أيضًا وله العديد من الأطباق المختص بها بشكل ممتاز أطباق الكباب، والشيش طاووق، الفلافل، والشاورما، وكما أن المطعم على الطراز الشرقي مع أسعاره المعقولة والتي تكون مناسبة للجميع.

عنوان المطعم: ‪5112 Hollywood Blvd‬, لوس أنجلوس, CA 90027-6126

رقم الهاتف: +1 323-660-8060

مطعم Spice Affair Century City

المطعم مشهور في المدينة لأنه يقدم أشهى الأكلات الهندية الحلال للمسلمين جميعاً ويمتاز في تقديم الأكل الهندي بالتوابل الهندية المشهورة وسنوضح لكم مواعيد عمل المطعم وعنوانه كالآتي: