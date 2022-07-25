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التخلص من الصراصير نهائيا، التخلص من الصراصير يعتبر من أهم الأمور التي تشغل تفكير معظم الأشخاص، خاصة في فصل الصيف لأنها تنتشر بشكل غير طبيعي، مما يسبب فزع وخوف عن الأشخاص، ولا أحد يعرف ما هو الحل النهائي للقضاء على تلك المشكلة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طرق التخلص من الصراصير. طرق التخلص من الصراصير باستخدام الليمون: ملعقة كبيرة من سائل غسيل اليدين.

نصف كوب كبير من الماء. طريقة الاستخدام بالخطوات: قومي بإذابة سائل غسيل اليدين في مقدار الماء جيدا، ثم ضعي الخليط في وعاء. ضعي الوعاء في المكان الذي يوجد به الصراصير، حتى تبتعد الصراصير تماما لأنها تنفر من هذا الخليط. مكونات استخدام الزيوت العطرية: عشر قطرات من زيت الأرز.

10 قطرات من زيت إكليل الجبل.

عشر قطرات من زيت الأوكاليبتوس.

كرات قطن.

ملعقة كبيرة صودا الخبز.

ملعقتان صغيرتان من البوراكس. طريقة الاستخدام: اخلطي صودا الخبز مع زيت الأرز وزيت إكليل الجبل، والبوراكس وزيت الأوكاليبتوس جيدا. ضعي كرات القطن بالخليط لمدة دقيقة، ثم وزعيها بالأماكن التي يوجد بها الصراصير. مكونات استخدام حمض البوريك والسكر: أربع ملاعق كبيرة من السكر.

8 ملاعق كبيرة من حمض البوريك. طريقة الاستخدام: امزجي حمض البوريك مع مقدار السكر جيدا، حتى يختلطوا. وزعي خليط حمض البوريك بجانب الشقوق والأماكن التي يدخل منها الصراصير. مكونات استخدام الليمون: كوب كبير من عصير الليمون.

زجاجة بها رذاذ. طريقة الاستخدام: ضعي عصير الليمون بالزجاجة، ثم رجيه جيدا. قومي برش عصير الليمون في جميع الأماكن التي يوجد بها صراصير. مكونات استخدام غاز الامونيا: 2 كوب كبير من الامونيا.

10 لتر من الماء الجاري. طريقة الاستخدام: ضعي الامونيا بالماء، ثم امزجيهم جيدا. قومي بمسح الارفف والارضيات بخليط الأمونيا، خاصة الاماكن التي يوجد بها صراصير. مكونات استخدام مسحوق القهوة: كوب كبير من الماء.

خمس ملاعق من القهوة سريعة الذوبان. طريقة الاستخدام: قومي بإذابة القهوة بالماء جيدا، حتى يختلطوا. ضعي خليط القهوة بالمكان الذي يوجد به الصراصير. حيث تنجذب الصراصير إلى رائحة مسحوق القهوة، ثم تغرق بالماء. عمر شويل - جدة التخلص من الصراصير بشكل نهائي بوصفات سحرية طبيعية - ثقفني

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