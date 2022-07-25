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عمر شويل - جدة وفقاً لدراسة جديدة، فإن تناول الهوت دوج (النقانق) يمكن أن يقلل 36 دقيقة من حياتك، في حين أن اختيار حصة من المكسرات يمكن أن يضيف 26 دقيقة لحياة صحية. في هذه الدراسة، قام باحثون من جامعة ميشيغان بتقييم أكثر من 5800 نوع من الأطعمة. وصنفوها بناءً على كمية الأمراض الغذائية للإنسان وتأثيرها على البيئة. في هذا المقال ندرس العلاقة بين الغذاء ومتوسط ​​العمر المتوقع .

هذا الطعام يقلل 36 دقيقة من حياتك!

أظهرت النتائج أن استبدال 10٪ من السعرات الحرارية اليومية من لحوم البقر واللحوم المصنعة بمزيج من الفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات والمأكولات البحرية يمكن أن يقلل محتوى الكربون في النظام الغذائي بمقدار الثلث ويسمح للأشخاص بقضاء ما يصل إلى 48 دقيقة. في إضافة أيام إلى حياتهم.

تقول كاترينا ستيليان ، رئيسة فريق البحث ، في هذا الصدد: “بشكل عام ، تفتقر التوصيات الغذائية إلى اتجاه محدد وقابل للتطبيق لتحفيز الناس على تغيير السلوك ، ونادرًا ما تتناول التوصيات الغذائية الآثار البيئية”. وفقًا لنتائج الأبحاث والدراسات ، فإن تناول النقانق يمكن أن يقلل 36 دقيقة من الحياة.

الأطعمة بناءً على وظائفها الغذائية والبيئية

صنف باحثو الدراسة الأطعمة بناءً على وظائفها الغذائية والبيئية، مثل إشارات المرور، إلى ثلاث مناطق لونية: الأخضر والأصفر والأحمر.

تشير المنطقة الخضراء إلى الأطعمة التي يوصى بإضافتها إلى النظام الغذائي. تحتوي هذه المنطقة على أغذية مفيدة من الناحية التغذوية ولها تأثير بيئي منخفض. تشمل أغذية هذه المنطقة بشكل أساسي المكسرات والفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة وبعض المأكولات البحرية.

تشمل المنطقة الحمراء الأطعمة التي لها تأثيرات غذائية أو بيئية كبيرة. يجب تقليل هذه الفئة أو تجنبها في النظام الغذائي للناس. كانت التأثيرات التغذوية في المقام الأول من اللحوم المصنعة والتأثيرات المناخية وغيرها من الآثار البيئية من لحوم البقر والأغنام واللحوم المصنعة.

يقول أوليفييه جولييت، عضو فريق البحث: “إن الحاجة إلى تغييرات في النظام الغذائي لتحسين صحة الإنسان والبيئة واضحة. “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن البدائل الصغيرة المستهدفة هي استراتيجية مجدية لتحقيق فوائد صحية وبيئية كبيرة دون الحاجة إلى تغيير كبير في النظام الغذائي.”