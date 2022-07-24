لن تصدق ماذا يحدث عند مسح المنزل بالخل والملح لو عرفتم السر لفعلتم هذا الشئ يومياً

فوائد مسح المنزل بالخل والملح ،لا يدرك البعض مد اهمية مسح المنزل بالخل والملح، لذا سنوضح لكم ما هي فوائد مسح المنزل بالخل والملح، يعتبر الخل وسيلة فعالة جدا في التعقيم والتخلص والقضاء على البكتيريا والجراثيم، كما إن اضافة الخل إلي الملح يساعد على التخلص من الطاقة السلبية في المنزل، حيث نلاحظ انتشار المشاكل وسرعة الغضب وكذلك التوتر داخل معظم المنازل، لذا فمسح المنزل بالخل والملح وسيلة ممتازة لاستبدال الطاقة السلبية بأخرى إيجابية، لذا يفضل مسح المنزل بالخل والملح مرتين كل أسبوع وسوف تلاحظين الفرق بعد مسح المنزل، ستلاحظين الهدوء والسكينة داخل المنزل.

فوائد مسح المنزل بالخل والملح

تتنوع فوائد إستعمال الخل والملح في مسح المنزل، ومن هذه الفوائد:

تؤثر الحالة السلبيه على جميع سكان المنزل، لذا فمن المهم التخلص من هذه الطاقة السلبية.

يساعد الخل والملح في استبدال الطاقة السلبية بأخرى ايجابية.

يعمل على التخلص من الشعور بالاكتئاب والضيق.

تعطى شعور بالراحة والآمان.

تمنع من الشهور بالانفعال والغضب.

تعطى احساس بالثقة ودافع نحو تحقيق ما يريد.

الشعور بالراحة النفسية والأمان في المنزل.

كيفية استخدام الملح والخل

توجد أكثر من طريقة لاستخدام الملح والخل للتخلص من الطاقة السلبية في المنزل:

الطريقة الأولى

عليك وضع عدد 2 ملعقة كبيرة من الملح على كل لتر ماء.

عليك وضع عدد 2 ملعقة كبيرة من الملح على كل لتر ماء. يتم إذابة الملح في الماء ونضيف 3 معالق كبيرة من الخل الأبيض.

نضع السائل في بخاخة ونقوم برش جميع جوانب المنزل.

يفضل استعمال هذه الطريقة يومياً، كما ينصح بتجنب الرش على الأثاث والخشب.

الطريقة الثانية

نضع القليل من الملح والقليل من الخل على بعض الماء.

نقوم بمسح جميع أرجاء المنزل مرتين خلال الأسبوع.

يفضل غمس قطعة قماش في المزيج ومسح قطع الأثاث بالمنزل .

كما يفضل رش القليل من الملح في أركان المنزل.

عند إتباع هذه الطريقة ستلاحظ مدى الرضا والسلام النفسي.

الملح والخل لابطال السحر والحسد

أباح أهل العلم إستعمال الملح والخل في ابطال السحر وهذا وفقا لما ورد في بعض كتب الرقية الشرعية من العين والسحر والحسد.