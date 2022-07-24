وصفة جبارة طرد البرص من المنزل بدون لمس هيطلع يجري برة البيت ومش هيرجع تاني مهما كان حجمه

طرد البرص من المنزل البرص من الحشرات التي تسبب انزعاج كبير لأصحاب المنزل بسبب شكلها المقزز والمشمئز والمرعب فإنه يسبب ذعر كبير عند دخوله للمنزل نظرًا لخطورته وإمكانية نقله لأمراض خطيرة وعدوى تؤذي أصحاب المنزل وأفراد العائلة كما أنه من الممكن أن يقف على الأطعمة بدون علم ربه المنزل مما يسبب لأضرار كبيرة ونقل لأمراض غاية في الخطورة، من الصعب جدًا التخلص منه نظرًا لسرعته وأيضًا وقوفه دائمًا في أماكن عالية يصعب الوصول لها لذلك تبحث الأمهات عن طرق لطرد الأبراص والحشرات الضارة والوقاية منها بدلًا من عناء محاولات قتله والتخلص منه سوف نستعرض طرق للتخلص منه.

وصفة رهيبة مجربة وفعالة 100% طرد البرص أو الوزغ من المنزل نهائيا بطريقة فعالة ومجربة بدون لمس

طرد البرص من المنزل

يمكنك وضع مصائد لاصقة في الأماكن الذي يدخل منها البرص إلى المنزل خاصة بالقرب من أبواب البلكونات والشبابيك.

المياه الباردة

يهرب البرص من البرودة ولا يستطيع تحملها لذلك تكون أبسط الطرق لطردة أن تقومي بوضع ماء بارد في بخاخ وقومي برشه حتى يهرب من المنزل دون اللجوء إلى قتلة.

يهرب البرص من البرودة ولا يستطيع تحملها لذلك تكون أبسط الطرق لطردة أن تقومي بوضع ماء بارد في بخاخ وقومي برشه حتى يهرب من المنزل دون اللجوء إلى قتلة. المبيدات الحشرية

إذا تفاقمت المشكلة وكثر عدد الأبراص التي تدخل إلى منزلك يمكنك اللجوء إلى حل المبيدات الحشرية حيث يمكنك رشها على النوافذ أو الأبواب والأماكن الذي يدخل منها، مع مراعاة إبعاد الأطفال تمامًا عن أماكن وضع المبيدات وأيضًا إبعاد أى مأكولات أو أماكن إعداد الطعام للحفاظ على صحة أفراد الأسرة.

التخلص من البرص والحشرات

إذا كنتِ لا تفضلين استخدام المبيدات الحشرية لتواجد أطفال بالمنزل أو لإصابة أحد أشخاص الأسرة بأمراض تنفسية أو وجود حوامل وكبار سن، لذا عليكِ تجربة إحدى حلول الطرق الطبيعية مثل: