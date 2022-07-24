شوف عروض العثيم السعودية اليوم ولمدة 3 أيام تصل إلى 80% في جميع الفروع

في الفترة الأخيرة أصبح أسواق العثيم دائمًا تشارك عملائها الكرام بأقوى مجموعة من الخصومات غير المسبوقة والخارجة عن المنافسة حتى تسعد عملائها في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وفي جميع الفروع، كما أنه من المعروف أنه تمتد عروض الأسبوع لأسواق العثيم من يوم الخميس 21/7/2022.

عروض العثيم السعودية

من ضمن العروض التي كانت موجودة في السوق العثيم:

عروض على لحم العجل بالعظم باكستاني سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي.

زيت الشروق 1.5 لتر بسعر 16.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.

مياه بيرين بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 21.95 للكرتونه.

كما أنه وصل سعر سعر كيلو الموز 3.95 ريال سعودي.

ترمس ديفا سعة لتر بسعر 59 بدلا من 95 ريال سعودي.

كما أنه سعر مفرش سفرة ريما بها 100 مفرش سعر الربطة الواحدة 9.95 ريال سعودي بدلا من 21.95

وفي العروض الخاصة بأسواق بنده نجد أن مطهر ديتول 250 مل بسعر 9.95 بدلا من 17.95 ريال سعودي.

ميكرويف السيف سعة 2 لتر بسعر 249 بدلًا من 319 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم الأخيرة

ومن ضمن أبرز العروض التي توفرها أسواق العثيم بشكل أسبوعي هي العروض التالية: