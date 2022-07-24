شوف اقوي عروض العثيم و تخفيضات هائلة الي اخر يوليو تصل الي 50%

عروض العثيم المملكة العربية السعودية تعد شركة عبدالله العثيم من ضمن الشركات التي التجارية التي تعمل على مواصلة المسيرة الخاصة بها من أجل فتح الكثير من مراكز البيع من خلال التجزئة والجملة حتى أصبح السوق من إحدى الأسواق الرائدة في هذا المجال، وأيضًا تكون الشركة من الشركات الرائعة والمهمة التي تعطي الكثير من الخصومات والعروض القوية، كما أن السوق من الأسواق المهمة والشهيرة التي تعرض تلك العروض والخصومات طوال السنة للمستهلكين من المنتجات الغذائية والغير غذائية الذين يتواجدون بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وكذلك فإن هذه العروض والخصومات قد ساعدت لإرتفاع حركة الشراء والبيع.

عروض العثيم اليوم

سوق العثيم من ضمن أقوى سلاسل تجارية كبيرة يتم تواجدها في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما يتوافر في السوق العديد من الأصناف والأقسام لكي يتواجد كل متطلبات واحتياجات العملاء الذين يتواجدون في المملكة العربية السعودية ومن ضمن تلك الأقسام.

قسم خاص بالأجهزة الكهربائية والمنزلية والأدوات المنزلية والحيوانات الأليفة والمأكولات ومنتجات الأطفال مع العديد من المنتجات الثانية التي يحتاجها الأفراد في السعودية.

خصومات العثيم الأسبوعية

سلطة التونة من النوع هالي مع الخضار مقدار 185 جرام يكون سعرها 5.95 بدلًا من 7.95 ريال سعودي. مياه من النوع فيكتو مقدار 20 * 330 مل سعرها يكون 5.95 بدلًا من 9.75 ريال سعودي. تنزيلات العثيم علي 44 قطعة من طقم العشاء من النوع ديفا أوبال يكون بسعر 99 بدلًا من 149 ريال سعودي. 5 حبات من القشطة نوعها مانا مقدار 155 جرام تكون بسعر 10.95 بدلًا من 23.75 ريال سعودي. 900 جرام من الجبن نوعها نادك الكريمي كاسات تكون بسعر 16.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي. 600 جرام من الدجاج انتاج الكامل المتبل الحار يكون بسعر 10.50 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين

خصومات هائلة تصل الي 50% علي مستلزمات و أدوات النظافة المنزلية