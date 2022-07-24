شوف عروض اكسترا الكبرى على الثلاجات وشاشات التلفزيون خصومات خيالية حتى نهاية يوليو

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عروض اكسترا الكبرى على الثلاجات وشاشات التلفزيون خصومات خيالية حتى نهاية يوليو، تضمنت الأسابيع الأخيرة في يوليو تخفيضات غير مسبوقة على الأجهزة الكهربائية حيث تتوفر برنسيس ميكروويف وشواية سعة 30 لتر باللون الفضي بسعر 499 ريال بدلاً من 649 ريال خصم 23%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 24 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر يوليو. عروض اكسترا الكبرى على الثلاجات والشاشات تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات الثلاجات : يتوفر ضمن عروض شهر يوليو ال جي ثلاجة باب جانب باب 26.7 قدم انفرتر باللون الأسود بسعر 14999 ريال بدلاً من 25999 ريال خصم 42%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 717 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال.

يتوفر عروض الثلاجات اكسترا الكبرى دايو ثلاجة 19.8 قدم انفرتر بخار باللون الأبيض بسعر 3799 ريال بدلاً من 5899 ريال خصم 36%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 182 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال. عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية يوليو تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات أجهزة الميكرويف : يتوفر ضمن عروض شهر يوليو دايو ميكرويف سعة 31 لتر 1000 واط ستيل بسعر 599 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 25%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 29 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى دايو ميكرويف سعة 37 لتر 10 مستويات باللون الأسود بسعر 699 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 34 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا تخفيضات على أجهزة المساج : يتوفر بيورير جهاز المساج بالحرارة بقوة 20 وات 3 ملحقات باللون الأبيض بسعر 179 ريال بدلاً من 219 ريال خصم 18%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 9 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى بيورير جهاز مساج للقدمين التدليك بالأشعة تحت الحمراء بسعر 239 ريال بدلاً من 269 ريال خصم 11%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 12 ريال لمدة 36 شهراً. تصفيات نهاية شهر يوليو اكسترا تتضمن عروض اكسترا تخفيضات غسالات الصحون : يتوفر ضمن تخفيضات شهر يوليو ال جي غسالة صحون تعمل بالبخار عدد أربعة عشر مكان للتخزين و 10 برامج باللون الأبيض بسعر 3599 ريال بدلاً من 5699 ريال خصم 37%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 172 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال.

يتوفر عروض اكسترا الكبرى ميديا غسالة صحون 12 خانة تخزين 7 برامج باللون الأبيض بسعر 1349 ريال بدلاً من 1599 ريال خصم 16%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 65 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال. عروض الشاشات اكسترا الكبرى إستكمالاً لسلسلة تخفيضات اكسترا الكبرى تتضمن عروض على الشاشات : يتوفر ضمن عروض الشاشات سامسونج تلفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 3299 ريال بدلاً من 4999 ريال خصم 34%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 158 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر هاير تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح أندرويد 11 بسعر 2999 ريال بدلاً من 4749 ريال خصم 37%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر يوليو. عمر شويل - جدة عروض اكسترا الكبرى على الثلاجات وشاشات التلفزيون خصومات خيالية حتى نهاية يوليو - ثقفني

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