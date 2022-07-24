نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض كارفور السعودية على أجهزة المطبخ والهواتف وشاشات التلفزيون في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل عروض كارفور السعودية على أجهزة المطبخ والهواتف وشاشات التلفزيون، تراجعت الأسعار الخاصة بكارفور ماركت في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ وجاءت أبرز عروض هذ الأسبوع كالتالي: فرست وان قطاعة صغيرة 300 وات باللون الفضي بسعر 85 ريال بدلا من 99 ريال خصم 14%، مايكرويف اي تي ال سعة 20 لتر باللون الابيض بسعر 219 ريال بدلا من 289 ريال خصم 24% ضمن عروض كارفور ماركت السعودية.

عروض كارفور السعودية على الأجهزة والهواتف

شهدت معارض كارفور السعودية مجموعة من التخفصيات المذهلة حيث تتضمن : نيكاي مروحة عمودية كهربائية 45 واط 3 في 1 باللون الاسود بسعر 119 ريال بدلا من 159 ريال خصم 25%، فيليبس محضرة طعام 700 واط 16 وظيفة حجم كبير باللون الابيض بسعر 285 ريال بدلا من 499 ريال خصم 42%، بلاك اند ديكر محضرة طعام بسعر 259 ريال بدلاً من 349 ريال خصم 25%.

عروض الهواتف كارفور ماركت

تضمنت عروض كارفور الجديدة تخفيضات على الهواتف ومنها : هاتف سامسونج جالاكسي A53 سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام شبكة الجيل الرابع بسعر 674 ريال بدلا من 729 ريال خصم 7%، هاتف سامسونج جالاكسي A3 سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام مع تقنية LTE بسعر 358 ريال بدلا من 399 ريال خصم 10%، جوال ابل ايفون 13 سعة 256 جيجابايت يدعم شبكة الجيل الخامس بسعر خاص 3849 ريال بدلا من 3999 ريال خصم 3%.

عروض الشاشات كارفور ماركت

تضمنت عروض كارفور كذلك عروض على الشاشات منها : شاشة تلفزيون نيكاي سمارت تي في 50 بوصة ال اي دي يدعم تقنية 4K دقة عالية بسعر 1199 ريال بدلا من 1699 ريال خصم 29%، تلفزيون تي سي ال 43 بوصة أندرويد إل إي دي HD بسعر 1299 ريال بدلا من 1724 ريال خصم 24%، شاشة تلفزيون سكاي وورث 32 بوصة أندرويد 11 سمارت تي في دقة عالية بسعر 699 ريال بدلا من 999 ريال خصم 30%.

تضمنت كذلك أحدث عروض كارفور عروض على أجهزة اللاب توب ومنها : اتش بي كمبيوتر محمول إنتل كور آي 3 حجم 15.6 بوصة سعة 256 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 1799 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 21%، ديل لاب توب سعة 1 تيرا بايت و 8 جيجابايت كور اي 5 حجم 14 بوصه بسعر خاص 2999 ريال فقط، لينوفو لاب توب سعة 1 تيرا بايت و 4 جيجابايت حجم 14 بوصة بسعر 1599 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 30%.

عروض التاب كارفور السعودية

واستمرار للتخفيضات المتوفرة على السلع هذه الأيام تتضمن عروض على الكاتيل تاب 7 تيكي ميني 32 باللون الأسود مع إمكانية الواي فاي بسعر 479 ريال بدلا من 599 ريال خصم 20%، الكاتيل 1T 10 كمبيوتر لوحي سعة 32 جيجابايت حجم 10.1 انش واي فاي بسعر 479 ريال بدلا من 599 ريال خصم 20%، سامسونج تابلت A7 لايت باللون الرمادي سعة 32 جيجابايت و 3 جيجا رام بسعر 625 ريال بدلا من 699 ريال خصم 10%.