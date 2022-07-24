ودع الحر.. اصنع مكيفك في البيت بنفسك ووفر استهلاك الكهرباء وثمن التكييف

لا شك أن فكرة اقتناء تكييف لمواجهة حر الصيف الغير محتمل أمرًا يرغب فيه الجميع لكن الأمر لم يُعد سهلًا مع زيادة أسعار شرائح الكهرباء وارتفاع أثمان الأجهزة الكهربائية ولا سيما المكيفات لأكثر من 40% الأمر الذي دفع الكثيرون للبحث عن طرق صناعة تكييف بسيط في المنزل لا يزيد من استهلاك الكهرباء وفي الوقت ذاته يتكون من مواد بسيطة غير مكلفة ومتوفرة في كل بيت، وفي هذا المقال نقدم لك أفكار لمكيفات بسيطة تصنعها بنفسك.

فكرة تكييف أبسط ما يكون

من أسهل الأفكار التي يمكنك بها الحصول على مكيف بسيط وغير مكلف هي فكرة الاعتماد على تجميد الماء المالح.

المكونات المطلوبة

ماء.

ملح طعام.

وعاء مناسب.

مروحة مع الحامل.

طريقة صناعة التكييف

لعمل تكييف منزلي بسيط استخدم الأدوات سالفة الذكر وقم باتباع الخطوات التالية:

أحضر الوعاء ثم املأ ثلثيه فقط بالماء.

أضف عدة ملاعق من ملح الطعام إلى الماء

أضف عدة ملاعق من ملح الطعام إلى الماء ثم قُم بالتقليب جيدًا حتى يذوب الملح تمامًا في الماء.

بعد ذلك قم بوضع الوعاء في الفريزر واتركه عدة ساعات حتى يتجمد ويصبح ثلجًا.

ثم أخرج الوعاء من الفريزر وضعه في مواجهة المروحة

ثم قُم بتشغيلها بحيث يلامس الهواء المنبعث منها سطح الثلج المالح.

وجدير بالذكر أن فكرة هذا التكييف تعتمد على قدرة الملح على خفض درجة تجمد الماء مما يبطئ من سرعة ذوبان الثلج،

بينما يعمل هواء المروحة على إذابة الثلج وتبخير الماء المثلج في هواء الغرفة مما يؤدي لخفض درجة الحرارة والشعور بالانتعاش.

عمل تكييف صغير في المنزل

يمكنك صنع تكييف صغير في المنزل من الأدوات التالية:

علبة سمن فارغة بغطاء بلاستيك.

مروحة تعمل بفرق جهد 12 فولت والتي تستخدم لتبريد معالج الكمبيوتر.

براغي للتثبيت.

مكعبات من الثلج.

أسطوانة.

مثقاب.

طريقة إعداد المكيف

لعمل المكيف قم باتباع الآتي: