شوف عروض العثيم ومهرجان خصومات الصيف على السلع من 30 ل 70%

عروض العثيم ومهرجان خصومات الصيف على العديد من السلع والمنتجات الغذائية والغير غذائية والأدوات الإستهلاكية وغيرها، تحرص أسواق عبدالله العثيم بالسعودية على تلبية شريحة كبيرة من عملائها والمتابعين لاقوى عروضها بشكل مستمر، لذلك فهى تسعى بكل جهد لزيادة عدد فروعها لتغطي معظم مناطق المملكة، هناك مجموعة مميزة من أقوى العروض الحصرية التي تقدمها أسواق العثيم أسبوعياً بتخفيضات وخصومات تنافسية تصل حتى 70%، تتنوع المنتجات من حيث السعر والماركة لتناسب جميع الفئات و الأذواق واتاحة مساحة واسعة من الاختيار مابين السلع المختلفة لشراء جميع متطلباتهم بأعلى جودة وأقل سعر.

عروض العثيم ومهرجان خصومات الصيف على السلع من 30 ل 70%

تدعو أسواق عبدالله العثيم جميع عملائها ومتابعيها لمتابعة أقوى العروض الترويجية والاستفادة من التخفيضات الهائلة، وذلك بزيارة فروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة أو أونلاين من خلال البروشور الخاص بالعروض الاسبوعية، وفيما يلي نوضح بعض من أهم العروض:

أهم عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية فهى من السلع الأساسية التي لاغنى عنها بأي منزل، فهناك عروض على الشاشات وأجهزة المطبخ وغيرها وتسري العروض حتى 26 يوليو أو حتى نفاذ الكمية، ميكروويف كيون سعة 20 لتر بسعر 179 بدلاً من 269 ريال سعودي، مع قدوم فصل الصيف تزداد حركة الشراء على مبردات الماء لذلك تقدم العثيم هذا العرض الحصري على براد جيباس حار وبارد بسعر 299 بدلاً من 399 ريال سعودي، غلاية ماء جي في سي بسعر 33 بدلاً من 55 ريال سعودي.

أهم العروض على المواد الغذائية

تخفيضات وخصومات العثيم في فصل الصيف على المواد الغذائية مثل اللحوم والأرز والخضروات والفاكهة الطازجة وغيرها، العروض حصرية بأفضل أسعار وأعلى جودة، سعر كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم 49.95 بدلاً من 65.95 ريال سعودي، أرز أبو كاس مزه هندي بسمتي بأقوى الخصومات سعر ال 5 كيلو 29.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال سعودي، وتاتى شيكولاتة نوتيلا بتخفيضات حصرية لهذا الاسبوع فهى محببة للاطفال والكبار أيضًا، كما أنها تدخل في الكثير من الوصفات ويمكن إعداد ألذ سندوتشات للأطفال حيث تمدهم بالطاقة والحيوية، برطمان نوتيلا وزن 400 جرام بسعر 14.95 بدلاً من 22.50 ريال سعودي.