نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى العروض في نهاية يوليو التوفير في المقال التالي

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أقوى عروض التوفير في نهاية يوليو التوفير، بحيث تقدم فرصة عظيمة للتسوق لكل عملاء المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، لشراء جميع إحتياجاتهم المنزلية من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها العديد من منتجات الاقسام المختلفة فقط بقيمة 10، 20 30 ريال سعودي، بحيث تعتبر عروض لولو هايبر ماركت هذا الأسبوع هي تحدي التوفير وخصوصاً عروض قسم الأجهزة والأدوات التي ننفرد بعرضها إليكم من خلال هذا المقال. أقوى عروض لولو هايبر ماركت اليوم للأدوات المنزلية لومينارك طقم كاسات زجاج مكون من ثلاث قطع متنوعة بسعر 10 ريال سعودي.

طقم أكواب زجاجية مجموعة مكونة من ست قطع من لومينارك بسعر 20 ريال سعودي.

ماوينتين كوب مج سيراميك مع غطاء متنوع بسعر 100 ريال سعودي.

وأقوى العروض على تشيلو طقم فناجين مع صحن طقم مكون من 12 قطعة فقط بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 42 ريال. سنبيت طقم برطمنات مكون من ست قطع سعة الحبة 500 مل فقط بسعر 10 ريال سعودي.

شيفلاين قطاعة خضروات 5*1 بسعر 30 ريال سعودي.

مقلاة غير لاصقة مقاس 26 سم من شيفلاين بسعر 25 ريال سعودي.

وأقوى العروض على قدر طهي غير لاصق من شيفلاين مع غطاء مقاس 22 سم بسعر 30 ريال سعودي. هوم وعاء شوربة + ملعقة متوفر بالوان غاية في الروعة فقط بسعر 10 ريال سعودي.

رابيت مبشرة يدوية متعددة الوظائف بسعر 10 ريال سعودي.

أتاس ميزان مطبخ رقمي 5 كيلو بسعر 20 ريال سعودي.

وأقوى العروض على كريستال دروبس موزع مياه بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 39 ريال. صندوق تخزين سعة 52 لتر من هوم متنوع بسعر 30 ريال سعودي.

موزع سائل 2*1 من هوم بسعر 10 ريال سعودي.

مقياس الأمتعة الرقمي كلاسيك بسعر 20 ريال سعودي. عروض الأجهزة الكهربائية هذا الأسبوع يونيفرسال مضخة مياة قابلة للشحن متنوعة بسعر 25 ريال سعودي.

يونيفرسال ميزان مطبخ متنوع بسعر 20 ريال سعودي.

أيكون طقم مكون من ثلاث قطع متنوعة بسعر 15 ريال سعودي.

عرض خاص على مقلاة كهربائية مع صلاقة بيض من يونيفرسال بسعر 30 ريال سعودي. مضرب يدوي كهربائي بسعر 30 ريال سعودي.

موقد كهربائي مفرد بسعر 25 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى العروض في نهاية يوليو التوفير - ثقفني

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