نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض عبدالله العثيم ضمن عروض أسواق عبدالله العثيم الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من داخل مجلة أسواق العثيم الأسبوعية نعرض لحضراتكم تفاصيل عروض جميع المنتجات الغذائية المختلفة، وتشمل: مأكولات مثلجة، ومعلبات محفوظة، ولحوم وأسماك ودواجن، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الزيوت بأنواعها، وعروض أخرى على باقي السلع الغير غذائية بأسعار مميزة جداً، وإليكم التفاصيل….

عروض أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية

تتوفر عروض خاصة من اليوم وحتى نفاذ الكميات على أسعار: بلوك شبيهة جبن داري الموتزاريلا، وعرض آخر على سعر شبيهة الجبنة الاسكندراني الإسطنبولي بالفلفل، وعرض آخر على سعر لانشون الفلة البقري، وتخفيض آخر على سعر شبيهة جبنة جودا السادة، وخصم آخر على سعر لبنة فيرست تشويز، والجبنة الرومي المصرية من تشيزالاند، وخصم خاص على سعر حلاوة الجميل السادة، وزيتون سما الأسباني الأسود الجامبو.

تخفيضات أسواق العثيم حتى نفاذ الكميات

يوجد خصم خاص لفترة محدودة على سعر أرز جودان المزة بالحجم العائلي، وعرض على سعر أرز فيكتو سيلا البسمتي، وخصم آخر على سعر أرز زاد الوطن الهندي البسمتي، وتخفيض آخر على سعر أرز هالي سيلا البسمتي، وتخفيض مميز منهم على سعر الحلاوة الطحينية السادة من هالي، وآخر على سعر مايونيز فيكتو، وعرض آخر على سعر مياه هالي، وتخفيض آخر على سعر مكرونة كولافيتا الاسباجتي، وتخفيض آخر على سعر فراولة لاتينا المجمدة، وتخفيض آخر على سعر الخضار المشكل من لاتينا، وتخفيض آخر على سعر تونة فيكتو أرز دوار الشمس، تونة جنتل البيضاء الفاخرة، وغيرهم.

خصومات العثيم السعودية لفترة محدودة Al othaim

توفر محلات العثيم ماركت Al othaim offers بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: حليب المراعي كامل الدسم، وخصم آخر على سعر زبدة المراعي الغير مالحة، وخصم آخر على سعر حليب المراعي البودرة، وعرض على سعر شبيهة القشطة من المراعي، وتخفيض آخر على سعر حليب المراعي المكثف المحلى، وخصم آخر على سعر زيت دوار الشمس من عافية، وتخفيض آخر على سعر زيت زيتون عافية البكر العضوي، وخصومات أخرى على أسعار زيت زيتون عافية إكسترا، وعروض أخرى.