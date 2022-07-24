شوف عروض بنده لمدة 3 أيام بأقوى عروض المنتجات الطازجة وأسعار رائعة في هايبر بنده

لمحبي الأطعمة الطازجة نقدم لكم مفاجآت رائعة في عروض بنده اليوم، فتشكيلة من اللحوم والدجاج والأغذية الطازجة موجودة في كافة الفروع بالسعودية، بداية من اليوم وحتى يوم الثلاثاء، لذا انتهزوا الفرصة وبادورا بشراء أشهى الأطعمة الطازجة وتحضيرها للتمتع بمذاق لا يقاوم لمختلف المأكولات، والأسماك والسلع الغذائية من ضمن المنتجات ذات الأسعار الرائعة لفترة محدودة، وكل ذلك بالإضافة إلى تنوع كبير في المنتجات والأسعار في هايبر بنده السعودية.

عروض بنده لمدة 3 أيام بأقوى عروض المنتجات الطازجة

طهي اللحوم الطازجة يجعل مذاقها في النهاية شهي للغاية ،لذا توفر لكم عروض بنده مختلف أنواع اللحوم الطازجة يوميًا ولمدة 3 أيام، سواء كانت مكعبات اللحم التي تطهى لتحضير الكبسة أو يمكن شويها لتكتسب مذاق لذيذ، كما يتوافر أيضًا لحم الماعز سواء لحم بالعظم أو قطع محددة مثل الكتف، فهناك أطعمة تحضر تكون أشهى عند تحضيرها باستخدام لحم العجل وأخرى باستخدام لحم الضأن، وتوجد أيضًا المأكولات التي تحضر باستخدام اللحم مثل الكفتة والبرجر، وكل هذه اللحوم تصبح لذيذة مع صحن من المكرونة أو الأرز، فأنت بذلك حصلت على عنصر مهم من عناصر الوجبة الغذائية المتكاملة وهو البروتين، وبالنسبة إلى الدجاج يتوافر طازج يوميًا وكذلك الأمر بالنسبة إلى الروبيان.

كيلو من قطع خروف نعيمي بالعظم بسعر 69.95 ريال سعودي بدلًا من 93.95 ريال سعودي.

دجاجة طازج التنمية، وزن 900 جرام، بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 18.75 ريال سعودي.

1 كجم كفتة أو برجر بقري برازيلي بسعر 22.95 ريال سعودي بدلًا من 38.95 ريال سعودي.

هايبر بنده hyper panda

إليكم عرض خاص على خليط الزبدة الغير مملحة في هايبر بنده، والتي يمكن استخدامها في تحضير المعجنات والحلويات أو الصوص الأبيض للمكرونة، وهناك تشكيلة من المعجنات متاحة أيضًا في العروض تتنوع بين الكرواسون مع حشو من الجبن، أو كرواسون سادة طازج وهو اقتراح رائع لتناوله مع كوب من الشاي، القهوة، العصير، ويتوافر عروض موفرة بحيث يمكنكم شراء 4 حبات من ساندوتش الجبن الكريمي مع الزعتر أو فطيرة البيتزا، فطيرة الأجبان الثلاثة، كرواسون الزبدة، بسعر 3 حبات فقط.