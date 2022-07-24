نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تسوق الآن عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda لفترة محدودة في المقال التالي
تنزيلات خاصة وعروض مميزة لفترة محدودة بداية من اليوم ٢٤ يوليو وحتى نهاية الكميات بأسعار لا تتخطى العشرين ريال في كل فروع بندة خلال عروض بنده الصفحة الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وإليكم تفاصيل عروض هذا الأسبوع بجميع الفروع من خلال موقع ثقفني…..
عروض بنده الصفحة الرئيسية حتى نفاذ الكميات
توجد بفروع بنده ماركت Panda market بالمملكة العربية السعودية كثير من الخصومات الخاصة، والتي تشمل: خصم خاص على سعر الفطيرة السادة من الوليمة، وعرض آخر على سعر أفخاد الدجاج الفاخرة من رضوى، وعرض آخر على سعر أرجل الدجاج الفاخرة من رضوى، وعرض آخر على سعر كبدة دجاج رضوى، والخضروات العضوية من وبليس، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار خضروات السنبلة، وسيقان الدجاج ومكعبات صدور الدجاج الطرية من الطيبة، وعرض على سعر مكعبات صدور الدجاج الطرية من ساديا.
عروض بنده اليوم من عروض بنده الأسبوعية
توفر محلات بندة السعودية Panda Ksa العديد من الخصومات الأخرى على أسعار: خضروات السنبلة، وعرض على سعر رقائق البف بستري من السنبلة، وخصم خاص على سعر برجر دجاج السنبلة، وخصم آخر على رقائق السبرينج رول من الوليمة، وعرض على سعر خضروات الوليمة، وبامية زيرو السنبلة، وعرض آخر على سعر بسكويت دايجستيف بالشكولاتة من مكفتيز، وعرض آخر على سعر بسكوت الشكولاتة بكريمة الفانيليا من تي شوب، وعرض على سعر بسكويت دايجستيف من تيشوب، وخصم على سعر كب كيك توم وجيري بالشكولاتة من أمريكانا، وعرض على سعر حلوى هاريبو جلي، وخصم على سعر شوكو كوكيز الأصلي مع قطع الشكولاتة من أمريكانا هيرشيز، وعرض على سعر الشعرية المقلية من إندومي بالحجمين الوسط والكبير.
عروض خاصة من بنده عروض السعودية
توجد بفروع بندة السعودية مجموعة خصومات خاصة على أسعار: شوكو كوكيز الأصلي من أمريكانا، وتخفيض على سعر مياه صفا، وساندوتش كيك الفانيليا من أمريكانا سوبرمان، وخصم على سعر عصير كي دي دي، وعرض على سعر مياه بيور لايف، وعرض آخر على سعر شراب التفاح الفوار.
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