طريقة تحضير لفائف القرفة السينابون بحرفية عالية وبتكاليف بسيطة

تعتبر لفائق القرفة من أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص كما أن لها مذاق شهي للغاية فترغب الكثير من الأمهات في ان تقدم إلى أفراد أسرتها حلوى غريبة وتعتبر لفائف القرفة من تلك الحلوى ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير لفائف القرفة.

طريقة تحضير لفائف القرفة السينابون

يتم تحضير لفائف القرفة بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير لفائف القرفة.

مكونات السينابون لفائف القرفة

ملعقتان وربع من الخميرة. كأس إلا ربع من السكر. كأسان من المياه الدافئة. ملعقة كبيرة من الملح. ستة أكواب من الدقيق. بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. ثلث كأس من الزيت النباتي. ملعقتان من القرفة. نصف كأس من السكر.

خطوات تحضير لفائف القرفة السينابون

يتم تحضير لفائف القرفة بخطوات بسيطة للغاية فلفائف القرفة من الحلوى الشهية والتي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وتتبعوا معنا في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير لفائف القرفة.

طريقة عمل لفائف القرفة السينابون