انت الان تتابع خبر طريق تحضير الأرز المعمر بالدجاج.. وصفة رائعة للغدا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الأرز المعمر بالدجاج، من الوصفات الرائعة التي يمكن تحضيرها كطبق رئيسي لوجبة الغداء.

ونقدم لكم في هذا المقال مقادير وخطوات تحضير الأرز المعمر بالدجاج.

المقادير

دجاجة (كاملة، مقطعة 8 قطع).

2 كوب من الأرز المصريّ.

كوب لبن زبادي (كامل الدسم).

كوب ماء.

2 معلقة كبيرة قشطة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

خطوات تحضير طاجن الأرز المعمر بالدجاج

1. تتبل قطع الدجاج بالملح والفلفل، ويدهن قاع الطاجن والجوانب بقليل من الزبدة والقشطة.

2- نضع نصف الأرز في الطاجن، ثم نرص قطع الدجاج المتبل علي الأرز ونضع علي السطح بعض من الزبدة والقشطة، ثم يوضع باقي الأرز علي الدجاج، ويخلط كل من اللبن والماء ويغلي على النار ويملح.

3- نسكب اللبن والماء الأرز في الطاجن وتوضع الزبدة والقشطة على السطح.

4- نضع الطاجن في فرن عالي الحرارة حتى يحمر الوجه ويتماسك ثم يغطي الطاجن وتخفض الحرارة ويترك ليكتمل النضج.