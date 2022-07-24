انت الان تتابع خبر عاجل.. سداد فاتورة الكهرباء.. خطوات سهلة وبسيطة هتريح العميل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث كل المواطنين حالياً عن أسهل طريقة لـ سداد فاتورة الكهرباء بشكل سهل وسريع، وتقوم جميع شركات الكهرباء بتقديم عدد كبير من الوسائل المتنوعة ومن بينها شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وقامت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بتقديم العديد من الخطوات الخاصة بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وهذا عن طريق التسجيل على موقع الشركة واتباع العديد من الخطوات للوصول إلى معرفة أسعار الفاتورة ونسبة الاستعمال، ويتم ملئ العديد من البيانات المطلوبة، وادخال رقم العداد المراد الاستعلام عنه، وإدخال المبلغ المحدد لسداده.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء في شركة كهرباء البحيرة

وقامت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بتقديم طرق كثيرة لسداد فاتورة الكهرباء، وهي منها الدفع عن طريق شركتي أمان وفوري، ومن خلال بطاقات ميزة التي يحصل عليها المستهلك من البنوك الحكومية، وقدمت الشركة العديد من الأرقام الخاة بتلقي شكاوى المواطنين حول فاتورة الكهرباء في العديد من الفروع، ومنها فرع “هندسة بندر دمنهور شرق في شارع 23 يوليو أمام المحكمة، ورقم التليفون 3318046″، و”هندسة بندر دمنهور غرب، وعنوانها شبرا بجوار المدرسة الزخرفية، ورقم التليفون 3358536″، و”هندسة مركز دمنهور وعنوانها أبو الريش – دمنهور، ورقم التليفون 3305823”.