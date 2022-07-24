“المعجون مش للأسنان بس” 10 استخدامات مذهلة لمعجون الاسنان هتغير حياتك

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معجون الاسنان نستخدمه للعناية بالأسنان ولكن يوجد أكثر من استخدام لمعجون الاسنان لم نعرفه من قبل، خبراء الكيمياء نصحو باستخدامه في كثير من الاعمال المنزلية ويمكن ان يكون المعجون مفيد لأنه يحتوي على مواد كيميائية تصبح مفيدة في هذه الاستخدامات اقرأ هذا المقال وستحصل على طرق عديدة لاستخدام معجون الاسنان. استخدامات عديدة لمعجون الاسنان: تنظيف الملابس، تلميع الاحواض، ازالة علامات التلوين: نحضر القليل من معجون الاسنان ونضعه على البقع التي توجد في الملابس ونفركها عن طريق فرشاة الاسنان ستزيل البقع تماما. جميع ربات البيوت يريدون الحصول على حوض نظيف، نضع في الحوض بعض من معجون الاسنان نأخذ فرشاة الاسنان ونفرك بها الحوض سيصبح لامعا. الكثير من الاطفال يلونون على الجدران وهذا يزعج الكثير من الامهات وازالتها يصبح صعب، قومي بوضع بعض من معجون الاسنان على الاماكن التي تريدي ازالتها ونفركها بفرشاة ستزال على الفور. التخلص من احمر الشفاه، وحبر الاقمشة، وبقع السجاد: من الصعب ازالة احمر الشفاه من على الملابس باستخدام الطرق التقليدية ولكن إذا وضعتي بعض من معجون الاسنان على احمر الشفاه وقمتي بفركه تتخلصي منه على الفور. أما بالنسبة لحبر الملابس فعملية ازالته بالغسيل فقط لا تجدى نفعا ولكن ضعي بعض من معجون الاسنان عليه وقومي بفركه تتخلصي منه بسهوله. من الصعب الحفاظ على سجادتك نظيفة خاصة إذا يوجد اطفال فاذا وجد بالسجادة بقعه صعب ازالتها يمكن التخلص منها عن طريق وضع معجون الاسنان عليها وفركها بفرشاة ستزول البقعة فورا. ازالة الخدوش الصغيرة من شاشة الهاتف، ازالة الالام الحرق، علاج الحكة: إذا خدش واقى الشاشة الخاص بالهاتف فيمكن اصلاح هذا الخدش عن طريق وضع قليل من معجون الاسنان عليه وفركها بلطف. كثير من السيدات يتعرضون للحرق من افران البوتاجاز او أي شيء اخر يمكن وضع بعض من معجون الاسنان على مكان الحرق سيهدأ الالم. إذا لدغتك بعوضه تشعر بحكه مؤلمة بعدها يمكن فرك معجون الاسنان على مكان اللدغة ستنهى المشكلة على الفور. تنظيف الثلاجة، بواقي الصابون، الحنفيات: يمكن تنظيف الثلاجة وازالة الاوساخ منها بطريقه سهله وهي وضع المعجون على فرشاة الاسنان وتنظيف الاركان وزوايا الثلاجة بكل سهوله. إذا وجد بواقي صابون في الحمام نضع على قطعه من القماش بعض من معجون الاسنان وتنظيف هذه البواقي بلطف. إذا وجد تكلسات على الحنفيات يمكن وضع بعض من المعجون على الحنفية وفركها جيدا ثم غسلها وتصبح لامعة على الفور. عمر شويل - جدة "المعجون مش للأسنان بس" 10 استخدامات مذهلة لمعجون الاسنان هتغير حياتك - ثقفني

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