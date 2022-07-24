نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض اكسترا الكبرى الصيفية على الهواتف والاجهزة المنزلية خصومات وتخفيضات هائلة اغتنم الفرصه في المقال التالي

نقدم إليكم آخر عروض اكسترا الكبرى المقدمة في مجلة إكسترا في المملكة العربية السعودية على التكييفات وشاشات التللفزيون وغيرها، حيث أن سوق اكسترا هو واحد من أكبر الأسواق الشهيرة داخل المملكة العربية السعودية والذي يحتوي على كل الأجهزة والأدوات التي يحتاج إليها الفرد من الأجهزة الذكية المحمولة والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية والمنزلية وتقدم عروض تخفيض مميزة على كل منتجاتها وهذا ما سنقوم بتقديمه لكم في السطور التالية من مقالنا اليوم. آخر عروض اكسترا الكبرى على المكيفات جهاز تكييف من شركة إل جي 18 ألف وحدة للتبريد سعره انخفض من 4.899 ريال سعودي حتى وصل إلى 3.059 ريال سعودي.

مكيف شباك من شركة تي سي إل 18 ألف وحدة – بارد – سعره انخفض.

حتى وصل بعد الخصم إلى سعر 1.699 ريال سعودي.

بينما سعر تكييف إل جي الحار بوحدة تبريد 18 ألف سعره انخفض من 5.199 ريال سعودي ووصل إلى 3.309 ريال سعودي.

تكييف شباك من هايسينس 18 ألف وحدة – جهاز بارد سعره وصل إلى 1.519 ريال سعودي بدلًا من 1.699 ريال سعودي.

سعر مكيف جداري 22 ألف وحدة تبريد ويدعم خاصية الواي فاي واللون المتوفر منه.

اللون الأبيض سعره وصل إلى 3.499 ريال سعودي بدلًا من 4.299 ريال سعودي.

ووصل سعر تكييف سامسونج الجداري بوحدة تبريد وتهوية 22 ألف من سعر 3.999 ريال سعودي إلى 3.099 ريال سعودي. عروض إكسترا على أجهزة التلفزيون تلفزيون بمقاس شاشة 75 بوصة من شركة إل جي انخفض سعره من 46.699 ريال سعودي ووصل إلى 9.999 ريال سعودي.

بينما سعر تلفزيون إل جي بمقاش 65 بوصة سعره وصل من 26.499 ريال سعودي إلى سعر 5.999 ريال سعودي.

سامسونج تلفزيون بمقاس 65 بوصة ووضوحه فائق الجودة سعر انخفض من 27.999 ريال سعودي ووصل إلى 7.999 ريال سعودي.

ووصل سعر تلفزيون إل جي بشاشة مقاسها 88 بوصة وصل سعره من 239 ألف و999 ريال سعودي.

إلى سعر 89.999 ريال سعودي.

إل جي تلفزيون زكي فائق الجودة بمقاس شاشة تصل إلى 77 بوصة وصل سعره من 23.999 ريال سعودي.

إلى سعر 11.499 ريال سعودي.

وسعر جهاز تلفزيون من شركة إل جي بشاشة مقاسها 77 بوصة وصل سعره من 51.999 ريال سعودي إلى 24.999 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوي عروض اكسترا الكبرى الصيفية على الهواتف والاجهزة المنزلية خصومات وتخفيضات هائلة اغتنم الفرصه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوي عروض اكسترا الكبرى الصيفية على الهواتف والاجهزة المنزلية خصومات وتخفيضات هائلة اغتنم الفرصه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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