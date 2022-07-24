نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم مول الصيفية في هذا الأسبوع في المقال التالي

أقوى عروض العثيم مول في هذا الأسبوع حيث يمكنك الاستمتاع بأقوى العروض الصيفية والحصول على تشكيلة متنوعة من جميع المنتجات التي تحتاج إليها بأسعار مخفضة، حيث يمكنك الحصول على جميع مقاضي البقالة من الأرز، والزيوت، ومنتجات الألبان، واللحوم الطازجة وغيرها عند زيارة أسواق عبد الله العثيم، كما يمكنك الحصول على شاشات التلفاز بالأحجام والأنواع المختلفة بأسعار تنافسية، هواتف المحمول الذكية، والعديد من مستلزمات الطبخ من أواني الطهي وغيرها، وتشكيلة متنوعة من الأجهزة الكهربائية والكثير من العروض الأخرى التي يمكنك التعرف عليها عند زيارة العثيم مول. عروض العثيم مول احصل على فرن اي تي سي كهربائي بسعة 45 لتر فقط بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 329 ريال سعودي للحبة.

بسعر 249 ريال سعودي فقط قم بالحصول على صانع قهوة نيكاي 3×1 بدلا من 439 ريال سعودي للحبة. احصل أيضا على طباخة أرز كيون بسعة 1.8 لتر، فقط بسعر 110 ريال سعودي بدلا من 140 ريال سعودي للحبة.

اشتري قطاعة خضار كينوود بسعة 0.5 لتر، بسعر 139 ريال سعودي بدلا من 179 ريال سعودي للحبة.

وفر أيضا مع العثيم مول واحصل على براد ماء ارو حار وبار فقط بسعر 339 ريال سعودي بدلا من 419 ريال للحبة.

قم بالحصول على خلاط كيك اون بسعر 119 ريال سعودي بدلا من 159 ريال سعودي. أسواق عبدالله العثيم قم بالحصول على شاشة امبيكس سمارت بحجم 55 بوصة فقط بسعر 1269ريال سعودي للحبة.

احصل أيضا على شاشة ارو ال اي دي سمارت بحجم 65 بوصة وجودة 4k، فقط بسعر 1779 ريال سعودي للحبة.

اشتري شاشة امبيكس ال اي دي سمارت بحجم 32 بوصة فقط بسعر 469 ريال سعودي بدلا من 629 ريال للحبة. هاتف هاي سينس اي 50 بمساحة تخزين 64 جيجا بايت فقط بسعر 464 ريال سعودي للحبة.

قم بالتوفير مع أسواق عبد الله العثيم واحصل على هاتف هونر اكس 8 فقط بسعر 879 ريال سعودي للحبة. تخفيضات العثيم اشتري قدر ضغط سوبر بي كهربائي بسعة 6 لتر فقط بسعر 179 ريال سعودي بدلا من 272 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك الحصول على موقد سوبر بي كهربائية 2 عين بسعر 99 ريال بدلا من 132 ريال للحبة.

احصل أيضا على مخدة كمفورت بسعر 12 ريال سعودي بدلا من 19.95 ريال سعودي للحبة. عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم مول الصيفية في هذا الأسبوع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض العثيم مول الصيفية في هذا الأسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.