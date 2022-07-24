شوف بأسعار لا تتعدى ٣٠ ريال عروض لولو الصفحة الرئيسية Lulu

بأسعار لا تتعدى ٣٠ ريال نقدم لحضراتكم أقوى وأحدث عروض لولو الصفحة الرئيسية Lulu big offers على جميع أنواع السلع والمنتجات المحلية والمستوردة بجميع الفروع من اليوم ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ والموافق ٢٥ ذي الحجة ١٤٤٣ هجريا، وحتى نفاذ الكميات، حيث لديهم من السلع كل ما يلزم للأسرة، فيمكنكم الإكتفاء بالتسوق من أسواق لولو في أي فرع لتلبية جميع احتياجات الأسرة، فقط تابعوا باقي المقالة لمعرفة تفاصيل أكثر….

عروض لولو الصفحة الرئيسية بأسعار الجملة Lulu

مجموعة مميزة جداً من العروض الحصرية تجدونها فقط في فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر ستاربولست سكيتلز، وتخفيض آخر على سعر حلوى الجيلي من تي ان سي سي بليس بالتوت من ءنكرز وبارتي المشكله، وعروض أخرى على أسعار شيبس شيتوس ودوريتوس، كما يوجد وبسعر مميز شكولاتة بريك من تيفاني، وشيبس برينجلز، وخصم خاص على سعر شيبس ليز.

عروض لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية

وتتوفر مجموعة مميزة من الخصومات الخاصة على أسعار: مايونيز هاينز، والطماطم المقشرة من هناء، بالإضافة إلى خصومات أخرى على أسعار لحم التونة الخفيفة من ألوها، وخصومات أخرى على أسعار شعرية التوابل من ماجي، كما لديهم خصومات على أسعار الزيتون الاسود والأخضر من كوبوليفيا المعروف بدون نوى، وخصم آخر على سعر الكورن فليكس من كيلوجز، وتنزيل حصري على سعر رقائق الشكولاتة من هيرشيز، وبسكويت الشاي الفاخر من ميموريز، والبسكويت المكرمل من لوتس، كما يوجد عرض على سعر تمور السعودية، ومربى حلواني، وعسل الشفاء الطبيعي، وخصومات أخرى عديدة.

خصومات خاصة لفترة محدودة بجميع الفروع

توجد أيضاً خصومات خاصة لفترة محدودة على أسعار: سائل غسيل الصحون من بريل Peril، وتخفيض آخر على سعر السائل الجل المنظف من برسيل Persil، بالإضافة إلى خصومات لولو على أسعار مسحوق الغسيل البودرة من برسيل، وعلى سعر سائل غسيل الصحون من فيري، والفوط الصحية بالأجنحة للبشرة الحساسة من أولويز، كما لديهم خصم خاص على مطهر داك.