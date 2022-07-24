نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدى سواد السنين سيزول فى ثوانى.. تنظيف طاسة القلى والاوانى المحروقة بكل سهولة هترجع جديدة زى المراية بدون تكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحدى سواد السنين سيزول فى ثوانى.. تنظيف طاسة القلى ، طريقة التخلص من حروق الطاسات بمطبخك من أصعب المشاكل التي تواجه النساء غسل الأواني المحروقة وإزالة الدهون المتراكمة على آنية القلي التي يصعب غسلها وإزالتها ومع مرور الوقت وكثرة استخدامها يتحول الطاسة والأواني الى اللون الاسود حيث يضع ربات البيوت في احراج شديد أمام ضيوفها وأقربها لذا جانا اليكم ببعض الوصفات الطبيعية لإزالة وتنظيف طاسة القلي والأواني.

تحدى سواد السنين سيزول فى ثوانى.. تنظيف طاسة القلى

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الخل الخام.

3 ملاعق كبيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

2 كوب من الماء الساخن.

3 ملاعق من الصابون السائل.

طريقة تحضير:

نحضر وعاء عميق ونضع في الماء المغلي والبيكنج باودر والملح ونضيف عصير الليمون مع الصابون السائل ثم ننقع فيها طاسة القلي لمدة 10 دقائق ثم نستخدم سلك المواعين لإزالة أي دهون متعلقة بها ونضعها تحت الماء.

تحضير خلطة الكركديه والليمون لتنظيف طاسة القلي

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الكركدية

كوب ونصف من الخل

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

كوب ونصف ماء مغلي

سلك مواعين خشن

طريقة تحضير:

نحضر وعاء عميق ونضع فيها الماء ونضيف اليه الخل الليمون والكركديه ونضع الطاسة في هذا الخليط لمدة 30 دقيقة ثم تستخدم سلك الأواني ثم شطفها جيدا تحت الماء.

عمل خلطة بيكربونات الصوديوم لتنظيف طاسة القلي

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم

ملعقة ونصف من الملح

2 كوب من الماء المغلي

سلك مواعين خشن

طريقة التحضير:

نحضر وعاء عميق ونضع في الماء المغلي ونضيف له بيكربونات الصوديوم والملح ونغمس طاسة القلي في هذا الخليط ثم نستعمل سلك مواعين لإزالة أي دهون متراكمة ثم وضعها تحت الماء.

عمل خلطة صلصة الطماطم أو الكاتشب لتنظيف طاسة القلي

المكونات:

4 ملاعق من صلصة الطماطم أو الكاتشب

سلك مواعين

طريقة تحضير: