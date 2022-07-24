نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشوفيهم تاني.. خلطة قنبلة للتخلص من الصراصير والنمل وجميع الحشرات نهائيا مهما كانت معششة فى مطبخك في المقال التالي

عمر شويل - جدة مش هتشوفيهم تاني.. خلطة قنبلة للتخلص من الصراصير ، فهما من أكثر الحشرات المزعجة التي تنتشر بسرعة كبيرة في المنزل وخصتنا في فصل الصيف وقد تؤدي إلى أضرار كثيرة وانتشار الأمراض وتضع ربات المنزل في احراج شديد أمام ضيوفها لذا قد نوضح اليكم أسباب انتشار النمل والصراصير في المنزل وطريق تحضير الخلطات الطبيعية

مش هتشوفيهم تاني.. خلطة قنبلة للتخلص من الصراصير

عدم إلقاء القمامة بصفة دورية. تراكم الأواني في الحوض. انتشار بقايا الطعام في المنزل. مشاكل في الصرف الصحي و البلاعات المكشوفة وقاعدة الحمام. وجود حيوانات أليفة داخل المنزل.

خلطة حمض البوريك والدقيق للقضاء على النمل والصراصير

يفيدك حمض البوريك بتركبه من مادة فعالة للقضاء على النمل والصراصير على الفور عند تناوله

المكونات:

ملعقتين حمض البوريك

ملعقتين الدقيق

ماء

ملعقة سكر

طريقة تحضير خلطة البوريك والدقيق للتخلص من النمل والصراصير

اخلطي حمض البوريك مع الدقيق مع القليل من الماء مع السكر ونكورها قطع صغيرة ونضعها في جميع أركان الشقة وتحت الثلاجة والاحواض.

طريقة عمل بيكربونات الصوديوم للتخلص من النمل والصراصير

اخلطي بيكربونات الصوديوم مع لبن البودرة ونضع السكر ونقلبهم حتى تصبح عجينه نقطعها الى قطع صغيرة مكوره

ونضعها في الأماكن التي يتواجد النمل والصراصير والشقوق المتواجدة في الحوائط.

طريقة عمل الخل والليمون للتخلص من النمل والصراصير

اخلطي الخل والليمون ونضعها في رشاش ونرش في الثقوب والأماكن المخبي بها الصراصير والنمل.

طريقة تحضير القرفة للتخلص من النمل

القرفة من أفضل التوابل للتخلص من النمل لرائحتها النفاذة حيث نقوم بعمل خلطة القرفة مع القليل من الماء لعمل عجينة وسد جميع الأماكن التي يخرج منها النمل.

طريقة عمل الفلفل الحار للتخلص من الصراصير والنمل

اخلطي الفلفل الحار مع عصير البصل وعصير الثوم وبضع من الماء ونضعهم في بخاخة ونرش في الأماكن المتواجد بها الصراصير والنمل.

خلطة الملح للتخلص من الصراصير والنمل

من أكثر الخلطات أمانا على الأطفال نرش الملح في الأماكن التي يصعب الوصول إليها وتحت الثلاجة والحوض والأماكن التي يختبئ فيها الصراصير والنمل لطردهم من المنزل.