شوف خصومات لا يمكن تخيلها!! عروض بندة الجبارة في السعودية تخفيضات رهيبة على جميع المنتجات حتى 60%

خصومات لا يمكن تخيلها!! عروض بندة الجبارة ، عروض بندة في السعودية تشارك أسواق بنده السعودية عملائها الكرام بأقوى العروض الاسبوعية التي تستمر لمدة إسبوع على مجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية وأيضًا متطلبات المنزل الحديث ومجموعة من الأجهزة الكهربائية، محاولة من أسواق بندة خفض العبء عن المواطن وكافة أبناء المملكة العربية السعودية، تتوافر هذه الخصومات في كافة فروع بندة داخل المملكة لكي يستطيع الجميع الاستفادة من هذه التخفيضات، يبدأ أسبوع الخصومات من يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو لعام 2022 إلى يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر يوليو الجاري، ومن خلال السطور القادمة سوف نذكر لك أهم العروض والخصومات.

خصومات لا يمكن تخيلها!! عروض بندة الجبارة

يبدأ عروض هذا الأسبوع من بندة من الأربعاء الموافق 20 يوليو إلى الثلاثاء 26 يوليو ضمن عروض 10 ، 15 ،20 ريال سعودي على العديد من المواد الغذائية الغير مسبوقة.

أولًا عروض 10 ريال سعودي

قشطة المراعي بحجم 170 جم بسعر 10 ريال سعودي بدلا من 18 ريال سعودي ل 4 قطع.

وأيضًا بسعر 10 ريال سعودي أحصل على 3 أكياس من مكرونة فودي أشكال متنوعة بدلا من 85 ريال سعودي.

ويمكنك شراء لحم تونة تريفا 170 جم ثلاث قطع بسعر 10 ريال بدلا من 50 ريال سعودي.

سائل الصحون فيري 800 ملي بسعر 10 بلا من 95 ريال سعودي.

ثانيًا عروض 20 ريال سعودي

عرض لا يفوت أحصل على 6 قطع من طحين فاخر كويتي 1 كيلو جرام بسعر 20 ريال سعودي بدلا من 33 ريال سعودي.

يمكنك شراء زيت زيتون للطبخ نادك 5 لتر، الزجاجة الواحدة بسعر 20 ريال بدلا من 35.95 ريال سعودي.

محلى ستيفيانا بسعر 20 ريال بدلا من 95 ريال سعودي للقطعة الواحدة.

كريمة طبخ المراعي 1 لتر كانت بسعر 95 ريال سعودي قبل الخصم وأصبحت 20 ريال سعودي.

باكيت مناديل وجه كلينكس بسعر 20 ريال سعودي بدلا من 95 ريال سعودي.

ثالثًا عروض 30 ريال سعودي