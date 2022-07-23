نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض كارفور السعودية وتخفيضات الموسم على الأجهزة المنزلية والهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث عروض كارفور السعودية وتخفيضات الموسم على الأجهزة المنزلية والهواتف، تراجعت الأسعار بشكل كبير داخل مراكز كارفور في السعودية خاصة أسعار الأجهزة الكهربائية والهواتف الجوالة. وجاءت أبرز عروض هذ الأسبوع كالتالي: مروحة بوكس 12 بوصة من أولسن مارك مروحة مكتب بمحرك نحاسي ثلاث سرعات مع مؤقت 60 دقيقة، وبلغ سعرها 127 ريال بدلا من 369 ريال حيث تحصل على توفير بقيمة 65%، مروحة ستاند هاكتك 18 بوصة مزودة بقاعدة 3 في 1، وبلغ سعرها 209 ريال بدلا من 612 ريال بنفس قيمة الخصم تقريباً.

عروض كارفور تخفيضات الأجهزة والهواتف

خصومات رائعة شهدتها معارض كارفور السعودية في الفترة الأخيرة والتي تضمنت: مروحة ستاند 16 بوصة مع جهاز تحكم عن بعد من ليد 3 أوضاع، وبلغ سعرها 236 ريال بدلا من 410 ريال مع توفير بقيمة خصم 42%، مروحة حائط بقوة 60 واط بسعر 155 ريال بدلا من 175 ريال مع توفير بقيمة 11%، مروحة هاكتك مع قاعدة قدرة 50 وات بسعر 150 ريال بدلا من 199 ريال مع توفير بربع الثمن تقريباً.

تضمنت عروض كارفور الجديدة على الأجهزة أيضاً ماي تشويس ثلاجة سعة 410 لتر، وبلغ سعرها 1899 ريال بدلا من 2099 ريال مع توفير بقيمة 9%، مكنسة كهربائية محمولة 2 في 1 من ديرما مع صندوق غبار سعة كبيرة، وبلغ سعرها 190 ريال بدلا من 399 ريال مع توفير بقيمة 50%، مكنسة كهربائية من جيباس سعة 1.5 لتر 2200 واط بسعر 140 ريال بدلا من 160 ريال مع توفير بقيمة 12%، مكنسة كهربائية قوية الرماد 600 واط بسعر 113 ريال بدلا من 170 ريال مع توفير يصل إلى ثلث السعر.

تخفيضات أجهزة منزلية كارفور

واستمرار للتخفيضات المتوفرة على السلع هذه الأيام توفرت مكنسة كهربائية لاسلكية 22.2 فولت مع قاعدة شحن متينة من لوازم، وبلغ سعرها 461 ريال بدلا من 692 ريال مع توفير بقيمة 33%، جهاز تنظيف بالبخار من لوازم مع اكسسوارات 13 قطعة بسعر 282 ريال بدلا من 423 ريال مع توفير بقيمة 33%، مكنسة كهربائية خرطوم دوران 360 فلتر هيبا مع كيس غبار سعة 5.5 لتر 2200 واط، وبلغ سعرها 422 ريال بدلا من 1245 ريال مع توفير بقيمة تصل إلى 66%.

وإذا نظرنا إلى عروض الشاشات الذكية لدى معارض كارفور فسنجد انها تتضمن العديد من الاصدارات مثل: إل جي شاشة ذكية ال اي دي 50 بوصة يدعم تقنية 4K عالي الوضوح، وبلغ سعرها 2199 ريال بدلا من 3999 ريال مع توفير بقيمة 45%، شاشة اي تي سي 50 بوصة سمارت تي في UHD تدعم تقنية 4K، وبلغ سعرها 3999 ريال بدلا من 6699 ريال مع توفير بقيمة 40%، شاشة تلفزيون تي سي ال 32 بوصة ال اي دي HD أندرويد 11 سمارت تي في، وبلغ سعرها 699 ريال بدلا من 999 ريال مع توفير بقيمة 30%.

عروض الهواتف خصومات كارفور

وجاءت عروض الجوال الأخيرة داخل المراكز الشرائية الخاصة بكارفور كالتالي: هاتف بينكو واي 40 سعة 32 جيجابايت و1 جيجا رام شبكة الجيل الرابع، وبلغ سعره 244 ريال بدلا من 268 ريال مع توفير بقيمة 8%، هاتف ريدمي 9 أي سعة 32 جيجابايت و2 جيجا رام بسعر خاص 399 ريال ضمن عروض كارفور،هاتف سامسونج جالاكسي A2 سعة 32 جيجابايت و3 جيجا رام شبكة الجيل الرابع، وبلغ سعره 499 ريال بدلا من 599 ريال مع توفير بقيمة 16%.