شوف خصومات اكسترا الكبرى على المكيفات والشاشات والثلاجات عروض خيالية حتى نهاية يوليو

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خصومات اكسترا الكبرى على المكيفات والشاشات والثلاجات عروض خيالية حتى نهاية شهر يوليو، انطلقت في آخر أسابيع يوليو 2022 العديد من العروض الغير مسبوقة ضمن تصفيات الأجهزة الكهربائية، حيث توفر أدميرال غسالة أطباق 13 مكان تخزين 6 برامج باللون الفضي بسعر 1899 ريال بدلاً من 2799 ريال خصم 32%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 91 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر يوليو. خصومات اكسترا الكبرى على المكيفات تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على المكيفات : يتوفر ضمن عرض خاص عروض اكسترا الكبرى على المكيفات كلاس برو مكيف جداري 31200 وحدة واي فاي روتاري بارد بسعر 5499 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 263 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 528 ريال.

يتوفر ضمن عروض شهر يوليو ميديا اوليمبوس مكيف جداري 18100 وحدة بتنظيف ذاتي حار بارد بسعر 2649 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 20%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 127 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 528 ريال. عروض اكسترا الكبرى لشهر يوليو تتضمن عروض شهر يوليو خصومات على أجهزة المساج : يتوفر ضمن عروض شهر يوليو بيورير جهاز مساج ضد السيلوليت مستويين لقوة المساج بسعر 139 ريال بدلاً من 179 ريال خصم 22%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 7 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن تخفيضات الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى فيليبس ماكينة إزالة الشعر مع اكسسوارات مساج وكيس بسعر 179 ريال بدلاً من 229 ريال خصم 22%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 9 ريال لمدة 36 شهراً. عروض أجهزة المايكرويف اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على أجهزة المايكرويف : يتوفر ضمن عروض أجهزة المايكرويف اكسترا الكبرى ال جي مايكرويف سولو سعة 20 لتر باللون الأسود بسعر 449 ريال بدلاً من 579 ريال خصم 23%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 22 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ال جي مايكرويف مع شواية سعة 42 لتر باللون الرمادي بسعر 799 ريال بدلاً من 1299 ريال خصم 39%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 39 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الثلاجات اكسترا الكبرى تتضمن عروض شهر يوليو تخفيضات على الثلاجات : يتوفر هيتاشي ثلاجة 14.3 قدم انفرتر بخار باللون الأبيض بسعر 3230 ريال بدلاً من 3869 ريال خصم 17%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 155 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال.

يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الثلاجات فريجيدير ثلاجة باب واحد 19.3 قدم انفرتر باللون الأبيض بسعر 5777 ريال بدلاً من 6199 ريال خصم 7%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 277 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال. عروض الشاشات اكسترا الكبرى إستكمالاً لسلسلة تخفيضات اكسترا تتوفر عروض على الشاشات : يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى فيليبس تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 2799 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 20%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 134 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر سامسونج تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 5399 ريال بدلاً من 8499 ريال خصم 37%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 258 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر يوليو. عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى على المكيفات والشاشات والثلاجات عروض خيالية حتى نهاية يوليو - ثقفني

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