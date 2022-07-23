شوف لولو هايبر ماركت تخفيضات كبيرة على البقالة والتجهيزات المنزلية

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داخل لولو هايبر ماركت أصناف عديدة وسلع مختلفة، وكالعادة يعرض هايبر لولو بروشور عروضه طوال الأسبوع بأسعار تنافسية على منتجات مختارة، وفي هذا الأسبوع وخلال الفترة من 20 إلى 26 يوليو يقدم لولو ماركت مجموعة ممتازة من الخصومات على السلع الغذائية ومنتجات البقالة، وكذلك بعض المستلزمات المنزلية المختلفة التي تتنوع بين لوازم المطبخ ومستلزمات المنزل بصفة عامة، فتحت شعار كل شيء بقيمة 10، 20، 30 ريال مشتريات أكثر بسعر أقل انطلقت عروض لولو لجذب المزيد من المتسوقين، وفي هذا المقال نعرض بعضاً من المنتجات الموجودة داخل مجلة عروض لولو وقيمة الخصم على كل منتج. لولو هايبر ماركت فشار لولو عبوة 297 جرام متنوع سعر الحبة 10 ريال بدلاً من 11.95 ريال.

لولو أرز كلاسيكي بعطر الياسمين وزن الكيس 5 كيلو بسعر 30 ريال فقط، بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

اشتري لولو سائل غسيل الصحون متنوع سعة العبوة لتر واحد، احصل على عبوتين بسعر 15 ريال بدلاً من 19.95 ريال. بطاطس برينجلز بالنكهة الأصلية وزن العبوة 40 جرام احصل على ثلاث عبوات من المنتج، بسعر 10 ريال فقط بدلاً من 12.75 ريال.

مقابل 20 ريال فقط تستطيع شراء عبوة بوني مامان مربى متنوعة وزن 370 جرام، بدلاً من 24.60 ريال وتوفير 4.60 ريال سعودي.

ليز شرائح بطاطس متنوعة الطعم كرتون يحتوي على 12 كيس وزن الكيس الواحد 21 جرام، احصل عليها مقابل 10 ريال فقط بدلاً من 14.65 ريال. نستلة بيور لايف مياه 1.5 لتر × 6 حبات × عبوتين مقابل 10 ريال فقط بدلاً من 14.85 ريال. عروض لولو ستاربرست/ سكيتلز حلوى بالفواكه مضغ سعر القطعتين 15 ريال بدلاً من 22.40 ريال.

شوكولاتة جالاكسي بالحليب ناعمة أو بالبندق عبوات مصغرة وزن 237 جرام، احصل عليها مقابل 15 ريال بدلاً من 23.95 ريال. لواكر قطع الويفر الصغيرة مع حشوة كريم متنوع بسعر 10 ريال بدلاً من 12.95 ريال.

خيرة الأرض دقيق جوز هند عضوي وزن الحبة نصف كيلو جرام. بسعر 20 ريال فقط بدلاً من 24.5 ريال.

نودلز بلو دراجون بالبيض وسط/ نحيفة وزن 300 جرام. مقابل 15 ريال فقط بدلاً من 17.95 ريال. أونيو شوفان سريع التحضير كيس كيلو بسعر 10 ريال بدلاً من 12 ريال. حلوى بسكويت دايجستيف خالي من السكر وزن 400 جرام مقابل 10 ريال بدلاً من 14.50 ريال.

كريمة جوز الهند الفاخرة سوري 400 مل × قطعتين بسعر 15 ريال بدلاً من 19.90 ريال. لولو هايبر احصل على طقم اكواب زجاجية لومبارك 25 سنتيمتر متنوع مقابل 20 ريال بدلاً من 28 ريال.

ماونتين كوب مج سيراميك مع غطاء متنوع سعر الحبة 10 ريالات فقط بدلاً من 15 ريال. طقم حافظات طعام هوم مجموعة 14 قطعة بسعر 25 ريال فقط بدلاً من 42 ريال. سمارت كلين مكنسة متنوعة مقابل 10 ريال بدلاً من 18 ريال.

وعاء الغبار سمارت كلين وفرشاة طويلة بسعر 20 ريال للحبة بدلاً من 32 ريال. شيفلاين طقم سكاكين مجموعة 12 قطعة متنوعة بسعر 10 ريال بدلاً من 18 ريال.

قدر طهي شيفلاين غير قابل للإلتصاق بسعر 30 ريال للحبة مقاس 22 سم. عمر شويل - جدة لولو هايبر ماركت تخفيضات كبيرة على البقالة والتجهيزات المنزلية - ثقفني

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