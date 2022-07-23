نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف التخفيضات الكبرى من لولو ماركت على السلع المختلفة في المقال التالي

أقوى الخصومات على الأجهزة الإلكترونية الصغيرة، وكذلك ملحقات الأجهزة الإلكترونية المختلفة بأسعار تبدأ من عشرة ريالات، أيضاً تجد في لولو ماركت أنواع متعددة من مساحيق الغسيل ومنتجات النظافة والورقيات بأسعار تنافسية،فضلاً عما يعرضه هايبر لولو من أشكال متنوعة من المنسوجات المخصصة للنساء والرجال والأطفال أيضاً بتخفيضات كبيرة، كل هذا وأكثر تجدونه داخل فروع هايبر لولو بالمملكة العربية السعودية، حيث عروض العشرة والعشرين والثلاثين ريالاً، تستمر العروض من يوم 20 حتى 26 يوليو، مع العلم أن بعض الأصناف تستمر عليها العروض لمدة أربعة أيام فقط. لولو ماركت احصلي على عبوة من برسيل شامبو العباية لتر واحد + عبوة ترويجية 900 مل. مقابل 20 ريال بدلاً من 28.50 ريال ووفري 8.50 ريال سعودي.

لوكس سائل غسيل الصحون بقوة الليمون/ عادي عبوة 1250 مل بسعر 10 ريال بدلاً من 15 ريال.

داوني منعم الأقمشة عبوة لتر/ 880 مل متنوع. مقابل 15 ريال فقط بدلاً من 24.75 ريال، يمنح ملابسك النعومة ورائحة منعشة. برسيل جل منظف 950 مل × عبوتين احصل عليه مقابل 20 ريال فقط بدلاً من 27.5 ريال.

مسحوق غسيل تايد 2.5 كيلو/ مضاد للبكتيريا 2.25 كيلو بسعر 20 ريال فقط بدلاً من 38.5 ريال. لولو هايبر ماركت احصلي على سروال نسائي واسع تصميم سهل وطويل متنوع مقابل 25 ريال فقط للحبة.

سروال رياضي نسائي متنوع سعر الحبة 25 ريال.

مقابل خمسة عشر ريالاً فقط احصلي على محفظة نسائية مميزة بأشكال وألوان متنوعة. إكسسوارات السعر متنوعة من لولو ماركت سعر الحبة عشر ريالات فقط.

مقابل 15 ريالاً اشتري ربطات شعر للبنات 1× 10 ربطات متنوعة.

طقم فرشاة شعر 5 قطع مجموعة متنوعة بسعر 20 ريال فقط. عروض لولو مروحة يونيفرسال حجم صغير قابلة للشحن متنوعة سعر الحبة 20 ريال فقط بدلاً من 39 ريال، بخصم قدره 19 ريال سعودي.

أيكون/ يونيفرسال ماوس لاسلكي/ سلكي متنوع سعر الحبة 15 ريال، بدلاً من 39 ريال بخصم قدره 24 ريال سعودي.

لوحة مفاتيح أيكون يو اس بي مع ماوس اشتريها الآن مقابل 20 ريال بدلاً من 49 ريال، ووفر مبلغ 29 ريال. حلقة مضيئة يونيفرسال سعر الحبة 25 ريال بدلاً من 49 ريال.

حامل الهاتف الذكي متنوع سعر الحبة 15 ريال بدلاً من 45 ريال بخصم 30 ريال سعودي.

مجموعة يونيفرسال للعناية الشاملة 3 في 1 ماكينة حلاقة وملحقاتها بسعر 25 ريال بدلاً من 49 ريال، قيمة الخصم 24 ريال على الحبة.سماعة رأس متنوعة يونيفرسال بسعر 15 ريال بدلاً من 32 ريال بخصم قدره 17 ريال سعودي. عمر شويل - جدة التخفيضات الكبرى من لولو ماركت على السلع المختلفة - ثقفني

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