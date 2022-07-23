نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لكمكمة الغسيل.. تنظيف الغسالة الاوتوماتيك وإزالة الرواسب والروائح الكريهة بملعقة واحدة الملابس هتنور في المقال التالي
يعاني الكثير من ربات المنازل من رائحة الغسيل السيئة إلى جانب كمكمته بدون سبب مما جعل ربة المنزل تستاء كثيرا من تلك الرائحة وتقوم بإضافة المعطرات الخاصة للملابس ولكن دون جدوى مما جعل الكثير من هؤلاء يقوموا بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من تلك الرائحة وتجعل الملابس رائحتها جيدة فتم إيجاد مادة الخل فهي من المواد الطبيعية التي تساعد على التخلص من رائحة الغسيل والغسالة وسوف نجد بأن وصفة الخل تتكون من مكونات طبيعية وسوف نوضح طريقة عمل هذه الوصفة من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة الخل
يعد الخل من المكونات الطبيعية التي تساعد على التخلص من رائحة الغسيل والغسالة وتتكون الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة وسوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية.
- خل.
- ملح ليمون.
- ديتول.
- كلور ألوان.
طريقة تحضير وصفة الخل
تحضر الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.
- نحضر وعاء ونضع به الخل، الديتول، ملح الليمون، الكلور ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا.
- نأخذ ملعقة من هذا الخليط ونضعها في الغسالة.
ثم نقوم بتشغيل الغسالة على درجة حرارة ٩٠ ونتركها حتى تتم دورة الغسيل بشكل كامل.
- سوف نلاحظ بأن الغسالة أصبحت نظيفة وقد تخلصنا من أي كمكمة موجودة في الغسالة.
- عندما نقوم بغسل الغسيل لا نحتاج إلى أي معطرات وسوف نلاحظ عدم تواجد أي روائح له وقد تخلصنا من الكمكمة بشكل نهائي.
وصفة الليمون لتنظيف الغسالة
يعد الليمون من المكونات الطبيعية القوية التي يمكن أن تنظف الغسالة بشكل جيد وسوف نوضح طريقة عمل هذه الوصفة من خلال النقاط التالية.
- ليمون.
- بيكنج بودر.
- خل.
- مسحوق غسيل.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة ونقوم بتقليبهم جيدا.
- ثم نضع الوصفة في الغسالة ونقوم بتشغيلها على درجة حرارة ٩٠.
- نترك الغسالة حتى تتم دورة الغسيل بشكل كامل.
- يسوف نلاحظ بعد الانتهاء أنه تم تنظيف الغسالة بشكل كامل وعن طريق وصفة طبيعية سهلة الاستخدام.
- يجب تنظيف فلتر الغسالة مرة أسبوعيا للتخلص من أي روائح توجد في الغسالة.
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