اسرع طريقة لطرد البرص “أبو بريص أو الوزغ” والزواحف من البيت بطرق طبيعية

طريقة طرد البرص من المنزل يتساءل عنها عدد كبير من الأشخاص، حيث يعد أحد الحشرات المرعبة والتي تتسبب في إزعاج لدى الجميع، كما أنه يمكن أن يتسبب في انتشار أمراض خطيرة، لذا من المهم التخلص منه والقضاء عليه بمجرد ظهوره أو رؤيته، بأنه يترك بيضه بالزوايا المتواجدة داخل المنزل، ومن خلال هذا المقال نتعرف على أكثر من طريقة يمكن الاستعانة بها، تابعونا.

طريقة طرد البرص

نذكر من خلال السطور القادمة بعض الطرق الفعالة للغاية، التي يمكن من خلالها حل هذه المشكلة، وذلك كالتالي:

البصل.

الفلفل.

المياه الباردة.

البصل لطرد البرص من المنزل

يعتبر البصل واحدا من المواد المهيجة التي تتسبب في طرد البرص، ويتم استعماله كالتالي:

يقطع البصل إلى نصفين ثم يوضع بالأماكن التي يمكن أن يدخل منها البرص.

كما يمكن وضع البصل المقطع بالقرب من مداخل المنزل مما يمنع دخول البرص إلى المنزل مرة ثانية.

المياه الباردة لطرد البرص من المنزل

يعد البرص أحد الزواحف ذات الدم البارد وهذا يفسر تواجدها في المناطق الدافئة، ويمكن استعمالها من خلال اتباع الآتي:

يتم ملء زجاجة من الرذاذ فارغة بواسطة المياه الباردة جدا.

يرش البرص أو المناطق التي يتواجد بها، لأنه لا يتحمل درجات الحرارة المنخفضة أو البرودة بشكل عام.

يمكن استعمال بعض الخراطيم القوية التي تضخ بشكل ممتاز.

الفلفل لطرد البرص من المنزل

يتميز بفاعليته في حل مثل تلك المشكلات ونوضح ذلك من خلال ما يلي: