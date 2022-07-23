عروض العثيم السعودية اليوم على السلع الغذائية تصل إلى 65%

عروض العثيم اليوم والتي تضم المنتجات التي عليها إقبال من العملاء في كافة المدن الرئيسية بالمملكة العربية السعودية ضمن عروض العثيم الأسبوعي، تقدم أسواق العثيم الكثير من المنتجات منها زيت عباد الشمس متعدد الأحجام كذلك شراب ترى سى البرتقال وأيضا الشيكولاته جالاكسي بالإضافة إلى الأرز واللحم الطازج والأسماك وغير ذلك من العروض المختلفة في اسوق العثيم الرائدة.

عروض العثيم اليوم



استمتعوا بأقوي العروض على تشكيلة متنوعة من المنتجات في أسواق العثيم تسرى العروض من 21/7/2022 حتى نفاذ الكمية :



غلاية ناء جى فى سي 33 ريال سعودي بدل من 55.

ميكرويف كيون 20 لتر 179ريال سعودي بدل من 269.

براد ماء جيباس حار وبارد 299 ريال سعودي بدل من 399.

تخفيضات العثيم الأخيرة



وهناك أيضا انواع كثيرة من الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة وأيضا يتوافر شاشات ذكية بمقاسات مختلفة: