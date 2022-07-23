نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم السعودية اليوم على السلع الغذائية تصل إلى 65% في المقال التالي
عروض العثيم اليوم والتي تضم المنتجات التي عليها إقبال من العملاء في كافة المدن الرئيسية بالمملكة العربية السعودية ضمن عروض العثيم الأسبوعي، تقدم أسواق العثيم الكثير من المنتجات منها زيت عباد الشمس متعدد الأحجام كذلك شراب ترى سى البرتقال وأيضا الشيكولاته جالاكسي بالإضافة إلى الأرز واللحم الطازج والأسماك وغير ذلك من العروض المختلفة في اسوق العثيم الرائدة.
عروض العثيم اليوم
استمتعوا بأقوي العروض على تشكيلة متنوعة من المنتجات في أسواق العثيم تسرى العروض من 21/7/2022 حتى نفاذ الكمية :
- غلاية ناء جى فى سي 33 ريال سعودي بدل من 55.
- ميكرويف كيون 20 لتر 179ريال سعودي بدل من 269.
- براد ماء جيباس حار وبارد 299 ريال سعودي بدل من 399.
تخفيضات العثيم الأخيرة
وهناك أيضا انواع كثيرة من الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة وأيضا يتوافر شاشات ذكية بمقاسات مختلفة:
- جوال سامسونج أى تكنو بى سى 1 ب 349 ريال سعودي.
- جوال سامسونج اى 22 بسعر 779 ريال سعودي.
- شاشة روروال اى دى سمارت 50 بسعر 1349ريال سعودي.
- شاشة امبيكس ال اى دى سمارت 33 بسعر 469 بدل من 629 ريال سعودي.
- جوال هونر اكس 879 ريال سعودي .
- شاشة شارب ال اى دى 32 بسعر 699 بدل من849 ريال سعودي.
- تابلت برافا تى 328 جيجا 425 ريال سعودي.
- شاشة اروال اى دى سمارت 65 بسعر 1779 بدل من 2099 ريال سعودي.
- حيث أنه يتواجد قدر ضغط سوبر بى كهرباء 6 لتر بسعر 179ريال سعودي بدل من 272.
- كما أنه يتواجد توصيله سافكس 5 لتر3 فتحات 44.95 ريال سعودي بدل من 59.95 .
- بيالات شاي كاسا بونيتا 12 أونز6 حبات 14.95 ريال سعودي بدل من 20.95 .
- ممسحة أرضية كاسا بونيتا 29.95 ريال سعودي بدل من 44.95.
- موقد سوبر بى كهربائي 2 عين 99 ريال سعودي بدل من 132.
- مضخة سفارى إلكترونية 22.95 ريال سعودي بدل من 36.95 .
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