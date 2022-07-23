هتهرب من بيتك فورا.. رشة واحدة تقضي على النمل والصراصير والحشرات المنزلية في دقيقة واحدة مهما كانت معششة

تكثر مشكلة تواجد الحشرات في المنزل بشكل كثيف جظا داخل مناولنا وخاصة في فصل الصيف مما يؤدي إلى الأمراض واستياء ربة المنزل من تلك الحشرات التي تراها وتقوم بعمل نوبات التنظيف المستمرة ولكن دون جدوى فتعمل تلك الحشرات على الاختفاء لمدة ساعة على الاقل وتبدأ في الرجوع مرة أخرى ونجد أن هذه الحشرات مثل الناموس والذباب الذي يتطاير في جميع إنحاء المنزل بطريقة كثيفه، ونجد أيضا النمل الذي يسير في صفوف ويأخذ في الألتفاف حول فتات الطعام لذلك عملت ربة المنزل على البحث عن الطرق الطبيعية التي تمكنها من التخلص من تلك الحشرات وذلك بدلا من استخدام المبيدات الحشرية الضارة وسوف نتعرف على الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من تلك الحشرات من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة التخلص من الحشرات

نجد أن هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تمكنا من التخلص من الحشرات بشكل مستمر وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.

كلور ألوان.

ديتول.

مسحوق قرفة.

خل.

طريقة تحضير وصفة التخلص من الحشرات

نجد أن هذه الوصفة يتم تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به مسحوق القرفة التي تتميز برائحتها النفاذة.

ثم نضع عليها الكلور، الديتول والخل.

نعمل على تقليب المكونات بشكل جيد حتىيصبح لدينا خليط متجانس.

ثم نضع الخليط في بخاخ ونقوم برشه على الحشرات في الهواء وأماكن تجمعها.

سوف نلاحظ مدى اختفاء الحشرات الموجودة بشكل كامل والتخلص منها.

وصفة المبيد الطبيعي للقضاء على الحشرات

يتكون هذا المبيد من مكونات طبيعية تساعد على التخلص من تلك الحشرات بشكل كامل وسوف نتعرف على المكونات اللازمة لعمل الحشرات من خلال النقاط التالية.

المكونات:

قرفة.

ورق غار مطحون.

فلفل أسود مطحون.

شطة مطحونة.

طريقة التحضير: