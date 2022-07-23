نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل مسابقة الحلم حقيقة| وكيفية تفعيل اشتراكك لدخول سحب الـ150000$ في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل مسابقة الحلم حقيقة؟، يبحث الكثير من الباحثين عن الاشتراك في المسابقة، عن معرفة مدى مصداقيتها من عدمها، لاسيما في ظل انتشار العديد من الشائعات على أنها غير حقيقية، وأنها تختار متسابقين ووفائزين معينين، في حين يحاول آخرون عن خطوات وشروط التسجيل وتفعيل المشاركة، من أجل ضمان دخول السحب الجديد المقبل على جائزة الـ 150 ألف دولار أمريكي، ومعرفة كافة الضوابط الخاصة بالمسابقة والمستويات وغيرها من التفاصيل الأساسية.

هل مسابقة الحلم حقيقية؟

أما فيما يخص الإجابة على هذا السؤال، فلابد من التأكيد على أن المسابقة حقيقية وواقعية 100%، يبلغ عمرها أكثر من 15 عامًا، كما أنها تُجري فعاليات السحب على الهواء مباشرةً مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية إم بي سي، ويتم السحب بنظام القرعة العشوائية أمام مرأى ومسمع من الجميع، كما يتم استبعاد جميع أقارب العاملين في المسابقة حتى الدرجة الرابعة، ما يعني أنها حقيقية وتتمتع بمصداقية كبيرة لدى الجميع.

طرق الاشتراك في المسابقة

أما عن طرق الاشتراك في مسابقة الحلم بشكل سريع وبطريقة مباشرة، فيُمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الاشتراك عبر تطبيق حلم: الاشتراك من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية، عبر تحميله من المنصة الخاصة بهاتفك، سواء أندرويد أو آيفون، ثم تثبيته على الجوال الخاص بك، ثم البدء سريعًا في خطوات التسجيل برقم موبايلك، ثم التواصل وبدء الاشتراك من خلال التطبيق، ثم إرسال الرسالة من الهاتف على رقم بلدك، ويتم احتساب سعر دقيقة الاشتراك حسب سعر دقيقة الاتصال الدولي من دولتك، أو بسعر دولار واحد.

الاشترك عبر الرسائل النصية: كما يُمكن الاشتراك في المسابقة من خلال خدمة الرسائل النصية، وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم إلى رقم بلدك المُسجل في المسابقة، أو من خلال إرسالها إلى الرقم الدولي الموحد، ومن ثم الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي تصلك عبر رقم جوالك.