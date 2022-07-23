شوف أقوي عروض الصيف من أسواق العثيم بخصومات كبري على السلع التموينية

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أقوي عروض الصيف من أسواق عبد الله العثيم على أكبر تشكيلة متنوعة من المنتجات بخصومات كبري على السلع التموينية والغذائية، كما تقدم أقل الأسعار على البقالة، استمتعوا بالتسوق بأفضل العروض والأسعار وكل ما يحتاجه منزلك في مكان واحد حيث توفر لكم، المزيد من أحتياجاتكم، عروض العثيم الأسبوعية تبدأ من يوم 20 يوليو 2022 الموافق 21 ذو الحجة 1443هـ. أقوي عروض الصيف من أسواق العثيم بخصومات كبري على السلع التموينية كرتونة دجاج مجمد دو 10 حبات × 1100 حرام، بسعر 179.75 ريال بدلاً من 207.00 ريال، متاح شراء حبة واحدة لكل عميل.

زيت دوار الشمس بوزن 1.5 لتر، سعر الحبة 18.95 ريال بدلاً من 28.95 ريال.

أرز أبو كاس مزه هندي بسمتي، بوزن 5 كيلو بسعر 29.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال، متاح شراء 3 حبات لكل عميل.

كرتونة مياة معدنية نوفا 24 قطعة × 0.55 لتر بسعر 9.95 ريال بدلاً من 20.50 ريال متاح شراء 2 كرتونة لكل عميل.

صابون تايد مركز أصلي 7 كيلو، بسعر 49.95 ريال بدلاً من 97.95 ريال. عروض البقالة الأسبوعية من أسواق العثيم حلاوة طحينية الجميل سادة، سعر الكيلو 9.95 ريال.

زيتون سما أسباني أسود جامبو، سعر الكيلو 17.95 ريال.

جبنة رومي تشيز لاند، سعر الكيلو 40.95 ريال.

شبيهة جبن أسكندراني أسطنبول بالفلفل سعر الكيلو 15.95 ريال.

لانشون الفله بقري، سعر الكيلو 21.95 ريال.

شبيهة جبنة جودا سادة، سعر الكيلو 49.95 ريال.

شبيهة جبن داري موزاريلا بلوك 2.3 كيلو، بسعر 67.95 ريال. قسم الحلويات والمعجنات والتوابل بأسواق العثيم خصم 50 % عند شراء كنافة بالقشدة، سعر الكيلو 23.00 ريال بدلاً من 46.00 ريال.

زود خبز تورتيلا أبيض كبير 6 قطع، بسعر 6.50 ريال 7.50 ريال.

ميني كرواسون بالزبدة، 10 حبات بسعر 9.95 ريال بدلاً من 11.50 ريال.

علبه هيل زوني وزن 250 جرام، بسعر 29.95 ريال.

فاصوليا بيضاء صغيره سعر الكيلو 11.95 ريال.

كمون مطحون سعر الكيلو 23.95 ريال.

جوز هند بودر، سعر الكيلو 14.95 ريال.

عدس أحمر، سعر الكيلو 6.95 ريال.

قهوة برية عربي، سعر الكيلو 44.95 ريال.

لوز ني، سعر الكيلو 33.95 ريال. عروض الصيف من أسواق العثيم خضار مجمد مشكل من داري، بوزن 400 جرام بسعر 4.25 ريال بدلاً من 5.50 ريال.

ملوخية داري مجمدة بوزن 400 جرام، بسعر 3.50 ريال بدلاً من 4.75 ريال.

زيت زيتون كوبوليفا زجاج 500 جرام، بسعر 12.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

شبيهة جبن برى دون موزاريلا بيزا، بوزن 200 جرام، بسعر 8.95 ريال بدلاً من 10.95 ريال. عمر شويل - جدة أقوي عروض الصيف من أسواق العثيم بخصومات كبري على السلع التموينية - ثقفني

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